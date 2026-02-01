C’è la Candelora, niente polemiche 

Le incertezze restano sullo sfondo e, a due settimane dalla corsa, il tema della sicurezza continua a tenere la Sartiglia in una zona grigia. Ma non basta a spegnere ciò che, a Oristano, viene prima di tutto: l’emozione. Quella che si rinnova nei riti, nei tempi lenti della tradizione, nelle tappe che segnano l’avvicinamento alla giostra. Lunedì sarà la Candelora a rimettere ordine nel calendario simbolico della città.

Le fasi

La mattinata si aprirà con i momenti religiosi. Alle 7, nella chiesa di Santu Giuanni de Froris, la messa del gremio dei Contadini, celebrata da padre Gianluca Longobardi. Un appuntamento raccolto, come da tradizione, che precede una giornata intensa.

Alle 8.30, in Cattedrale, la messa del gremio dei Falegnami celebrata da monsignor Tonino Zedda. Terminata la fase religiosa, i due Gremi si muoveranno per la consegna dei ceri alle istituzioni. In Comune verranno donati al sindaco e all’assessore alla Cultura; quindi il passaggio in Prefettura, dove i ceri benedetti saranno consegnati al prefetto e al questore. Un gesto che ribadisce il legame tra la Sartiglia, la città e le sue istituzioni, anche in un’edizione segnata da tensioni e interrogativi.

Falegnami

Il momento più atteso arriverà a mezzogiorno. In via Nuoro, i Falegnami guidati dal majorale en cabo, Carlo Pisanu, consegneranno il cero benedetto al Componidori Graziano Pala e ai suoi aiutanti, Marco Arca e Cristian Matzutzi. Un passaggio carico di significato, accompagnato dal suono di trombe e tamburi, che sancisce ufficialmente l’ingresso del capo corsa nel tempo della giostra. Pala non nasconde la forza di ciò che sta vivendo: «È un’emozione che ti travolge e che si fatica a raccontare. Stiamo cercando di viverla nel modo migliore, restando concentrati, malgrado tutto».

Contadini

Alle 12.30, in via Aristana, sarà il turno del gremio dei Contadini. S’oberaiu majori, Tore Carta, affiderà la candela stretta nei fiocchi rossi e bianchi al Componidori Daniele Mattu e alla sua pariglia, formata da Cristian Sarais e Andrea Solinas. Mattu affronta una vigilia diversa dalle altre: «La preoccupazione c’è, inutile negarlo. Però ho attorno persone che mi stanno aiutando a vivere questa attesa come una Sartiglia “normale”. Continuiamo a crederci davvero e lo faremo fino all’ultimo giorno. L’emozione è tanta e la tensione sale, ed è normale che sia così». Le incognite restano, ma almeno per qualche ora la Sartiglia torna a essere solo una tradizione che continua.

