C’è la cagliaritana Federica Camba in partenza per “Pechino Express” 

Sarà una nuova e impegnativa avventura, quella ai nastri di partenza con la nuova stagione di “Pechino Express”, da domani in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Parola d’ordine del programma, adrenalina, per un viaggio che quest'anno avrà per protagonista l'altezza, con partenza dalle spiagge dell'Oceano Pacifico, per arrivare alle vette più elevate del pianeta. E Federica Camba, cantautrice romana cresciuta a Cagliari, autrice delle più belle canzoni di Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Marco Masini, Max Gazzè, Annalisa, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Anna Tatangelo, Marco Carta, Valerio Scanu e Elodie, è pronta. Zaino in spalla, si parte!

Il viaggio

«L'intrattenimento di Sky sta volando», ha commentato Antonella D'Errico, executive vice president content di Sky Italia, «e va bene grazie a programmi come “Pechino Express”, “Masterchef” e “X Factor”, che rendono unico il nostro intrattenimento. “Pechino” è un programma speciale a cui tutti vogliono partecipare, anche gente normalissima che si vuole candidare. È un programma di viaggio umano, perché anche chi lo fa scopre se stesso». La rotta tracciata sui piani di viaggio dei partecipanti allo show Sky Original, realizzato da Banijay Italia, la dice lunga sull'avventura che stanno per cominciare. Il percorso parte dalle Filippine, per poi attraversare il nord della Thailandia e arrivare fino al Nepal. Nel mezzo, le incognite delle condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro.

Il conduttore

Con tanto di zaini in spalla, saranno 9 le coppie a darsi battaglia a suon di chilometri e sfide. A guidare il gruppo e a dirigere la gara, torna in scena Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l'inviato speciale Fru. «In epoca di cambiamenti sempre più veloci», ha commentato Costantino della Gherardesca, «“Pechino Express” si rivela interessante, perché cambia. Abbiamo visto Paesi che in pochi anni sono cambiati radicalmente, come il Nepal di quest’anno. Non sempre il cambiamento ha un'accezione negativa ed è bello osservarlo viaggiando».

Le coppie

Assortite e ciascuna con le proprie caratteristiche, le coppie in gara. A contendersi le prove ci saranno i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, per finire con le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Le coppie impegnate nella corsa dal titolo “Fino al tetto del mondo” di questa edizione di “Pechino Express” saranno chiamate ad esplorare luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti. Anche quest'anno, poi, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei paesi visitati durante il tragitto (f.f.).

