C’è la bufera, panico a bordo di un volo per Fiumicino 

Momenti di panico a bordo di un volo Wizz Air partito da Alicante con destinazione Roma, ma costretto ad atterrare a Bologna per colpa del maltempo. Ieri ha destato molta impressione la diffusione di alcuni filmati, subito divenuti virali, girati dai passeggeri mentre l’aereo attraversava delle forti turbolenze. In un video, in particolare, pubblicato sui social col commento “quasi ci lasciavamo le penne”, si sentono le urla dei viaggiatori mentre il velivolo si inclina da una parte all’altra mentre attraversa la tempesta, mentre la cabina è quasi al buio essendo state spente le luci principali.

Alla paura, però, non sono seguiti danni: il comandante del volo ha deciso di fare rotta verso Bologna «dopo che non è stato possibile atterrare in sicurezza – ha spiegato una nota di Wizz Air – a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli presso l'aeroporto di Roma Fiumicino. L'aeromobile è atterrato a Bologna in sicurezza e senza inconvenienti. Ai passeggeri è stato fornito il trasporto via terra da Bologna a Roma», e un’offerta di rimborso per chi ha orgnizzato il trasferimento in maniera autonoma. La compagnia ha anche confermato che «si tratta di una procedura standard nel caso in cui le condizioni non siano ideali per un atterraggio sicuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA