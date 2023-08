C’è Kumbidus, sabato dalle 16 stop alle auto in via Porcu 

La città si prepara ad accogliere una delle iniziative più attese dell’anno. Mancano soltanto due giorni a Kumbidus, la festa multietnica organizzata dall’associazione “Sette note e più”, in collaborazione con il centro commerciale naturale di via Porcu, con Cittadinanza Attiva Oikos e l’associazione il Formicaio.

Sabato dalle 19,30 via Porcu sarà invasa dagli stand delle comunità straniere che proporranno i loro piatti e coinvolgeranno i cittadini nelle danze. Saranno presenti la Repubblica Dominicana, Ucraina, Cuba, Algeria, Marocco, Messico, Cile, Argentina, Haiti, Libano, Benin, India e tanti altri. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana.

Sono previste diverse modifiche al traffico con la via dello shopping che dalle 16 alle 24 chiuderà alle auto nel tratto da via Marconi fino all’incrocio con via Venezia. Nello stesso tratto sarà anche istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Traffico chiuso anche in via Bergamo con eccezione per le auto dei residenti. All’incrocio con via Porcu sarà obbligatorio procedere dritti in via Cavour.

Kumbidus è festa e condivisione ed è un’occasione unica per conoscere usi e tradizioni delle comunità straniere che vivono in città. Lo scorso anno, approdata per la prima volta in via Porcu, l’iniziativa aveva riscosso un enorme successo, attirando tantissime persone.

