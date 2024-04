Alle 19 su Radiolina è la cantante Kia ovvero Chiara Faedda (nella foto) , cagliaritana, protagonista dell’ultima stagione di “Amici”, il famoso talent guidato da Maria De Filippi, l’ospite del programma “Sala Prove” condotto da Ruido.

Ai microfoni Kia canterà “When we were young” di Adele, “Blue, Part II”, di Elisa e Rkomi e il suo brano, “Iena” a cappella. “Sala Prove” andrà in onda anche su Videolina domani alle 22.

