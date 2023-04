C’è Juve-Inter, Allegri avverte: «Loro sono molto forti» 

La Juventus è nel miglior momento stagionale e l'Inter sta vivendo il suo peggiore, ma Massimiliano Allegri preferisce azzerare tutto in vista del primo dei due faccia a faccia di coppa Italia, stasera alle 21 all’Allianz. «Sì, vengono da diverse sconfitte, ma è pur sempre Juve-Inter e loro sono molto forti - precisa - ed è in questi momenti che dobbiamo stare molto più attenti, i troppi elogi rischiano di far perdere di vista la realtà». Si gioca con l'Allianz Stadium esaurito, oltre ad avere un Chiesa in più: «Verrà in panchina ed è a posto». Attacco al completo con Di Maria e Vlahovic che partono in vantaggio rispetto alla concorrenza di Milik e Kean.

Qui Inter

Sulla testa di Simone Inzaghi, dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque in campionato, c’è l’ipotesi di esonero e il nome di De Zerbi che impazza. Come se non bastasse, l’ultimatum della Curva Nord sugli obiettivi da inseguire riscalda la piazza.

Il fischietto

Sarà Davide Massa di Imperia l'arbitro che dirigerà la prima semifinale.