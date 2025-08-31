C’è Jude Law a Venezia «Ora sono Vladimir Putin» 

“Il mago del Cremlino” non «è un film sull'ascesa di un uomo, né sulla forza con cui viene imposto il potere o sulla reinvenzione di una nazione moderna e arcaica allo stesso tempo, nuovamente soggiogata dal totalitarismo. È piuttosto una riflessione sulla politica moderna, o meglio, sulle cortine fumogene dietro cui essa si nasconde oggi: cinica, ingannevole e tossica». Così Olivier Assayas parla del film con Paul Dano, Jude Law e Alicia Vikander, passato ieri in concorso all’ottantaduesima Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia.

La storia

Il film, tratto dal romanzo di Giuliano da Empoli e con la sceneggiatura scritta dal regista insieme a Emmanuel Carrère, racconta, tra verità e finzione, l'ascesa di Putin (Jude Law) attraverso le vicende del suo spin doctor Vadim Baranov (Paul Dano), ispirato al suo ex consigliere Vladislav Surkov.

Il divo

Paura di Putin? «Non ho certo pensato a ripercussioni, mi sono messo nelle mani di Olivier per raccontare senza polemiche un personaggio all'interno di una storia molto più grande», sottolinea Law, 52 anni e strepitoso. E ancora l'attore parla al Lido della difficoltà più grande nell'interpretare il presidente della Russia: «La cosa più difficile è stato rappresentare il suo volto pubblico da cui non trapela nulla e mostrare comunque emozioni. Ho dovuto adottare una recitazione interiore».

I protagonisti

Nel film di Assayas siamo in Russia nei primi anni '90,quando l'Urss è ormai crollata. Baranov, prima artista d'avanguardia e poi produttore di reality show, diventa consigliere ufficioso di un ex agente del Kgb destinato a conquistare il potere assoluto: colui che presto sarà conosciuto come lo zar Vladimir che sarà modellato dalle sue visioni politiche. Ma c'è una figura che sfugge al suo controllo: Ksenia Alicia Vikander), donna inafferrabile e lontana dal fascino de lpotere.Dice appunto Vikander: «Questa è una storia in cui sono solo gli uomini a dettare le regole ed evidentemente c'era bisogno di una controparte femminile. Lei è importante perché diventa il riflesso del personaggio principale ed è poi una donna brillante che cambia continuamente forma». Mentre Assayas dice di lei: «Ksenia rappresenta una persona che protegge la propria libertà.È il simbolo di quell’energia tipica degli anni '90, quando c'era una generazione di russi che credevano di poter cambiare il mondo». Paul Dano sottolinea: «C'è una sceneggiatura molto ricca in questo film scritto proprio come una piece teatrale. Nel caso del mio personaggio lavorare sul linguaggio fa parte delle sue armi, è in fondo un mago che opera dietro le quinte». Infine Assayas ci tiene a dire: «Ne “Il mago del Cremlino” sembra che si racconti solo della Russia e della politica moderna che governa ormai il mondo, ma credo che quello che si vede in questo film valga anche per tutti gli altri paesi».

