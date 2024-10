C’è Iva Zanicchi in concerto oggi a Guspini 

Sessant’anni di carriera: la leggenda, Iva Zanicchi, arriva al caseificio L’Armentizia Moderna di Guspini, oggi, alle 16.30, per un concerto in trio, in cui ripercorrerà i suoi più grandi successi, da “Zingara” a “Testarda io (La solitudine)”, “La riva bianca la riva nera”, fino a “Come ti vorrei” e “Io ti darò di più”. Un ritorno in Sardegna, che profuma di casa e di amore, quello per il marito Fausto Pinna, originario di Carbonia e scomparso ad agosto, dopo una lunga malattia. Un ritorno in Sardegna, dove è artista amatissima.

Soprannominata L’Aquila di Ligonchio ed entrata sin dagli esordi nel gotha delle voci femminili più amate in Italia, accanto a Mina, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Orietta Berti, la Zanicchi è regina indiscussa del Festival di Sanremo, con 11 partecipazioni e 3 vittorie: nel ’67 con Claudio Villa e “Non pensare a me”, nel ’69 con “Zingara” in coppia con Bobby Solo e nel ’74 sulle note di “Ciao cara come stai?”. Dopo avere calcato palchi come quelli del Madison Square Garden di New York e dell’Olympia di Parigi, Iva ha accostato a quella di cantante una carriera da attrice, scrittrice, conduttrice tv (iconica in “Ok, il prezzo è giusto!”), arrivando fino alla politica, come eurodeputata di FI e Pdl.

Ad accompagnarla sul palco, questa sera, saranno Daniele Ronda alla chitarra e Sandro Allario al pianoforte, mentre ad aprire la serata sarà il pluripremiato chitarrista cagliaritano Flavio Banni.

