C’è Italia-Francia a Terramaini 

Alle 18 Australia-Montenegro, alle 20.30 Italia-Francia: la Waterpolo Sardinia Cup comincia oggi a Terramaini (e in diretta su RaiSport) per portare il Settebello agli Europei in Croazia nella miglior condizione. Non soltanto gli azzurri di Sandro Campagna ma anche le altre nazionali sono da alcuni giorni a Cagliari, per la gioia degli appassionati. Nel “pacchetto” proposto dal comitato regionale della Federnuoto ci sono anche allenamenti aperti al pubblico (come le partite) e la possibilità per le squadre sarde di allenarsi con gli azzurri (e con i tecnici azzurri), oltre che disputare un torneo giovanile parallelo che è già cominciato nella stessa vasca di Pirri.

Il programma

Il quadrangolare si disputa con un girone unico all’italiana con classifica finale. Domani la seconda giornata prevede alle 18 Montenegro-Francia (diretta RaiPlay) e alle 20.30 Italia-Australia (RaiSport). Chiusura giovedì con Francia-Australia alle 17 (RaiPlay) e Italia-Montenegro alle 19, forse la partita più attesa e tecnicamente più probante per la squadra azzurra. In realtà ogni sfida presenta difficoltà che serviranno a far crescere la condizione degli italiani, in vista del debutto europeo, il 4 gennaio a Zagabria con la Georgia. Lo stesso giorno a Dubrovnik si affronteranno Francia e Montenegro. ( c.a.m. )

