C’è Iran-Usa L’Inghilterra sfida il Galles 

Ecuador-Senegal è uno scontro da dentro o fuori. I sudamericani hanno sostanzialmente dalla loro parte due risultati utili su tre. Mentre la squadra di Cissé può solo battere l’Ecuador e, nell’ipotesi molto remota, pareggiare se dovesse perdere l’Olanda ma solo con la miglior differenza reti. Si gioca a Doha alle 16 italiane. Alfaro rischia di non avere dall’inizio il capocannoniere del torneo, Enner Valencia. Il capitano – che contro l’Olanda ha trovato il sesto gol di fila con la propria nazionale ai Mondiali – è uscito in barella per un problema al ginocchio e potrebbe quindi non farcela. I campioni d’Africa puntano, invece, sul Dia, bomber della Salernitana.

Questo pomeriggio scendono in campo le nazionali dei gironi A e B. Al momento l’unico verdetto è l’eliminazione del Qatar, paese organizzatore del Mondiale. La sconfitta subita con il Senegal, ma soprattutto il pareggio tra Olanda ed Ecuador, ha spento i sogni di gloria dei qatarioti. È la seconda volta nella storia di questa competizione che la squadra ospitante esce alla fase a gironi. L’altro precedente risale al 2010: in quell’occasione il Sudafrica non riuscì a qualificarsi agli ottavi in un girone di ferro con Francia, Uruguay e Messico. Tutti in ballo a parte il Qatar, nel girone A rimane ancora tutto aperto. L’Olanda sfida proprio la squadra araba di Félix Sánchez Bas al Al Bayt Stadium di Al Khor (ore 16). Sulla carta non dovrebbe esserci partita ma il pareggio rimediato contro l’Ecuador ha palesato, soprattutto nella ripresa, evidenti difficoltà. Il ct Van Gaal punta ancora su Gakpo, assoluto protagonista in questa prima parte del Mondiale – già due reti all’attivo – e aspetta Depay, stella del Barcellona, che al contrario sta deludendo le attese.

Si apre oggi il terzo e ultimo turno che chiude la fase a gironi di Qatar 2022. Accedono agli ottavi soltanto due squadre, le prime che si classificano nei rispettivi gruppi.

Questo pomeriggio scendono in campo le nazionali dei gironi A e B. Al momento l’unico verdetto è l’eliminazione del Qatar, paese organizzatore del Mondiale. La sconfitta subita con il Senegal, ma soprattutto il pareggio tra Olanda ed Ecuador, ha spento i sogni di gloria dei qatarioti. È la seconda volta nella storia di questa competizione che la squadra ospitante esce alla fase a gironi. L’altro precedente risale al 2010: in quell’occasione il Sudafrica non riuscì a qualificarsi agli ottavi in un girone di ferro con Francia, Uruguay e Messico. Tutti in ballo a parte il Qatar, nel girone A rimane ancora tutto aperto. L’Olanda sfida proprio la squadra araba di Félix Sánchez Bas al Al Bayt Stadium di Al Khor (ore 16). Sulla carta non dovrebbe esserci partita ma il pareggio rimediato contro l’Ecuador ha palesato, soprattutto nella ripresa, evidenti difficoltà. Il ct Van Gaal punta ancora su Gakpo, assoluto protagonista in questa prima parte del Mondiale – già due reti all’attivo – e aspetta Depay, stella del Barcellona, che al contrario sta deludendo le attese.

Vincere per sognare

Ecuador-Senegal è uno scontro da dentro o fuori. I sudamericani hanno sostanzialmente dalla loro parte due risultati utili su tre. Mentre la squadra di Cissé può solo battere l’Ecuador e, nell’ipotesi molto remota, pareggiare se dovesse perdere l’Olanda ma solo con la miglior differenza reti. Si gioca a Doha alle 16 italiane. Alfaro rischia di non avere dall’inizio il capocannoniere del torneo, Enner Valencia. Il capitano – che contro l’Olanda ha trovato il sesto gol di fila con la propria nazionale ai Mondiali – è uscito in barella per un problema al ginocchio e potrebbe quindi non farcela. I campioni d’Africa puntano, invece, sul Dia, bomber della Salernitana.

Derby britannico

Nel girone B va in scena Galles-Inghilterra, match sentitissimo nel Regno Unito. Gli inglesi, che avrebbero potuto archiviare la pratica contro gli Stati Uniti, si giocano questa sera (20.00) a Al Rayyan la qualificazione contro Bale. Per i gallesi servirà un’impresa e anche in caso di vittoria non è detto che la squadra di Page riesca ad andare alle fasi eliminatorie. Southgate recupera definitivamente Kane. Il capocannoniere di Russia 2018 non si è ancora sbloccato in questa edizione e spera di mettere il timbro già stasera.

Tensione

Iran-Stati Uniti si preannuncia una gara delicata e non perché vale “soltanto” un Mondiale. Negli ultimi giorni sui canali social della nazionale statunitense è apparsa un’immagine che ha fatto discutere: la bandiera dell’Iran senza l’emblema della Repubblica islamica. Una scelta, fatta dalla Federazione americana, per sostenere le donne iraniane in lotta per i diritti fondamentali. Gli Usa rimangono i principali favoriti. Ma l’Iran ha già fatto un miracolo con il Galles.

© Riproduzione riservata