C’è Inter-Lazio, al Meazza si gioca per la semifinale 

Torna la Coppa Italia. Alle 21 a Milano il quarto di finale Inter-Lazio, gara “secca”. Per i nerazzurri è il momento decisivo della stagione: conquistata la vetta, non vogliono più guardarsi indietro, a partire dallo scontro diretto di sabato col Napoli al Maradona. Prima, però, per la squadra di Inzaghi c’è la Lazio a San Siro. Una gara in cui sembravano destinate ad essere protagoniste soprattutto le seconde linee interiste: i recenti infortuni (l'ultimo quello di Zalewski al polpaccio) obbligheranno il tecnico nerazzurro a schierare almeno un paio di titolari, a partire da Dimarco. Essere ancora in lotta su tre fronti è intanto un «motivo di orgoglio», come spiegato dal presidente Beppe Marotta, «l'Inter rispetta i propri obiettivi anche quest'anno. Diventare di nuovo campioni d'Italia sarebbe motivo d'orgoglio. Se qualcuno sarà più bravo di noi ci inchineremo e gli diremo bravi». Il futuro, invece, vedrà un cambio di modello per quanto riguarda il mercato. «Negli ultimi anni abbiamo fatto pochi investimenti, ora il modello di riferimento sarà modificato». Poi su Inzaghi: «Il rapporto con lui è molto buono. Quando le cose vanno bene non c'è motivo per porsi domande, saremmo orgogliosi di continuare insieme».

Qui Lazio

Vincere per eliminare i nerazzurri dalla Coppa Italia e prendersi una rivincita dopo lo 0-6 subito in casa. La Lazio ha un duplice obiettivo e, per riuscire a portarlo a termine, il tecnico Marco Baroni sa che, rispetto a quella dell'Olimpico, servirà «un'altra partita, l’Inter è la squadra da battere in Italia e in Europa, ne siamo consapevoli, ma vogliamo fare una prestazione importante», sottolinea. L’obiettivo dichiarato, quindi, è la semifinale con il Milan per puntare dritti poi all'atto finale. Ma quella contro l'Inter rappresenta anche la via per dimenticare in fretta le critiche ricevute dopo il pareggio di Venezia che ha fatto perdere alla Lazio il 4° posto in campionato e - almeno per il momento - il piazzamento Champions. Baroni sta pensando a un turnover ragionato in vista della doppia sfida alle milanesi - domenica la Lazio sfiderà il Milan ancora a San Siro - con Tchaouna pronto ad agire da prima punta e il solito tridente Isaksen-Dia-Zaccagni alle spalle, con Guendouzi che potrebbe lasciare il posto a Belahyane e Pellegrini che, escluso sia dalla lista europea che da quella per la Serie A, è pronto a riproporsi da titolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA