C’è Inter-Atletico Inzaghi sfida l’amico Simeone 

Milano. L’Inter si rituffa in Europa, alla ricerca di nuove imprese dopo la cavalcata della passata stagione interrotta solo dal Manchester City in finale. I nerazzurri, lanciatissimi in campionato, oggi alle 21 attendono a San Siro l’Atletico Madrid nella gara d’andata degli ottavi di finale. Sarà il grande ritorno al Meazza di Diego Simeone, nei cuori interisti nonostante le due sole stagioni milanesi a fine anni ‘90 prima di andare alla Lazio dove, con Simone Inzaghi, regalò ai biancocelesti lo scudetto. Ora il Cholo è una bandiera dell’Atletico, che guida da 13 stagioni, e rappresenta un avversario decisamente ostico.

Più sicurezza

Ma l’Inter dopo la delusione della scorsa finale di Champions sembra aver guadagnato la consapevolezza di poter fare ancora tanta strada in Europa, considerando anche il cammino in Serie A. «Tutte vogliono evitarci? L’anno scorso abbiamo vissuto notti magiche e vorremmo rifarlo. Ma affrontiamo una grande squadra, ce la giocheremo», le parole di Inzaghi, «sarà una bellissima gara e bisognerà stare attenti agli episodi. Penso al ritorno contro il Liverpool di due anni fa, stavamo dominando e abbiamo avuto un’espulsione. O alla finale contro il City, che poteva avere un altro epilogo».

Compagni e amici

Stavolta di fronte ci sarà non solo un ex compagno ma anche un amico: «Sarà un piacere ritrovare Simeone da avversario. È stato un grandissimo compagno di squadra ed è diventato un grandissimo allenatore. Siamo sempre rimasti in contatto. L’Atletico gioca un ottimo calcio. Ha giocatori di livello, gente che ha fatto finali Mondiali, di Champions». Guai a fidarsi quindi, anche perché non è più la squadra solo aggressività di qualche anno fa. «Sono cambiati, giocano in maniera diversa, palleggiano molto di più anche perché i giocatori hanno grande tecnica». Il tecnico non vuole cali di concentrazione: «Noi tra i favoriti per la Champions? Può essere la logica conseguenza di quello che sta esprimendo la squadra, ma dobbiamo rimanere concentrati e fare quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi. Poi sarà quel che sarà. Abbiamo fatto sei mesi nel migliore dei modi, ma i più importanti sono questi tre che mancano. Va tutto molto veloce, dobbiamo essere concentrati anche quando dormiamo: le insidie sono dietro l’angolo».

La formazione

Inter (3-5-2) : Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanofglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Inzaghi.

