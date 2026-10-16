Quattro uomini e una donna vestiti da imbianchini fanno irruzione alla Manhattan Trust e prendono in ostaggio una cinquantina di persone tra clienti e dipendenti della banca, costringendoli a indossare delle tute e delle maschere. L'investigatore Keith Frazier ha il compito di negoziare con il capo dei malviventi, Dalton Russell, che ha studiato il proprio piano nei minimi dettagli. Da (ri)vedere, oggi in prima serata su Retequattro, c’è “Inside man”, film del 2006, diretto da Spike Lee e suo più grande incasso. Strepitoso il cast: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe e Chiwetel Ejiofor. Che nonj tradisce le aspettative.