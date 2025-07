C’è il via libera per Scuffet al Pisa 

Stavolta, sarà una partenza senza ritorno. Simone Scuffet è praticamente un nuovo portiere del Pisa, neo promosso in Serie A e affidato da quest’anno a Gilardino. Alla fine, dunque, il 29enne friulano, appena rientrato al Cagliari dopo il prestito di sei mesi a Napoli, si è convinto che la soluzione toscana sia la migliore per lui, considerato anche che il contratto con il club rossoblù scade il prossimo 30 giugno. A Pisa lo aspetta un biennale.

La trattativa è in dirittura d’arrivo ormai, Cagliari e Pisa stanno definendo gli ultimi dettagli. Scuffet potrebbe lasciare il ritiro da un momento all’altro per sottoporsi alle visite mediche, firmare il trasferimento e raggiungere così i nuovi compagni.

Ai dettagli anche la trattativa con il Napoli per Folorunsho, considerato una priorità per il centrocampo del Cagliari come ha ammesso lo stesso presidente Giulini. «Mi sembra di capire dal direttore Angelozzi che la trattativa è abbastanza in dirittura d’arrivo. Non so se arriverà qui a Ponte di Legno o ci raggiungerà poi in Sardegna, ma sono ottimista», ha detto l’altro ieri ai microfoni di Videolina prima di lasciare il ritiro, dove l’ex viola di proprietà del Napoli è atteso, invece, da un momento all’altro.

