C’è il via libera per la nuova piazza 

Il Comune ha acquisito uno spazio da Area tra via Manzoni e via Pascoli per la costruzione di una nuova piazza. Il via libera è arrivato ieri mattina in Consiglio comunale, con approvazione all’unanimità.

«Si tratta di un’area di 800 metri quadri che il Comune acquista da Area per 6.700 euro - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - lì realizzeremo una piazza, pienamente inserita nel contesto urbano, recuperando uno spazio inutilizzato. Tra gli altri punti all’ordine del giorno abbiamo approvato anche le aliquote Imu, che restano invariate rispetto allo scorso anno, e la modifica al regolamento comunale per i contributi alle persone bisognose dei Servizi Sociali». Su quest’ultimo punto la minoranza consiliare ha espresso voto contrario. «Nel regolamento - dice Rossano Loddo, consigliere del gruppo Portoscuso Rinasce - si stabilisce che i contributi possono essere ricevuti dopo tre mesi dal licenziamento, noi invece riteniamo che i contributi debbano partire da subito, trattandosi di nuclei famigliari con redditi talmente bassi che non possono contare su risorse proprie nei tre mesi previsti prima dell’attivazione del contributo comunale». La minoranza ha votato contro anche sul punto della variazione di bilancio, contestando il ruolo del dirigente comunale che ha firmato la pratica. Approvato inoltre l’accordo di parternariato tra i Comuni aderenti alla proposta di candidatura del Sulcis Iglesiente nel patrimonio Unesco.

