C’è il via libera alle restrizioni: dalla Barbagia alla Baronia seimila aziende senz’acqua  

La notizia era nell’aria da giorni. Adesso ha i crismi dell’ufficialità, fa capire il dramma che stanno vivendo le campagne del centro Sardegna. Dopo la riunione di ieri mattina a Nuoro, presente l’intero consiglio d’amministrazione, il Consorzio di bonifica vieta l’utilizzo dell’acqua a uso irriguo in tutti e tre i sub-comprensori di sua competenza. Una scelta obbligata, l’unica possibile per scongiurare guai peggiori, fanno sapere i vertici dell’ente. D’altronde, le scorte d’acqua negli invasi del cuore dell’Isola sono pressoché terminate. Sono più di 6mila le azienda agricole coinvolte.

Dighe asciutte

L’invaso di Maccheronis, in territorio di Torpè, regala un colpo d’occhio che inquieta. Le scorte oggi non arrivano a 3 milioni di metri cubi d’acqua. E pensare che la diga che alimenta i Comuni di San Teodoro, Posada, Budoni e ovviamente Torpè ha una portata massima di 24 milioni. Stavolta gli sversamenti in mare del passato, con il cosiddetto “piano di laminazione”, non c’entrano. Le nuove paratoie hanno scongiurato quel “rituale” che tanto ha fatto preoccupare allevatori e agricoltori, negli ultimi anni. Eppure la diga è quasi vuota, in pieno inverno, nonostante le piogge di queste ore. «Servono precipitazioni continue e abbondanti per far cambiare questa terribile situazione», ripetono in coro i pastori, mentre prosegue l’incessante viavai verso le rivendite di mangimi della zona. Trovare pascoli verdi, con questa siccità imperante, appare quasi un’impresa. In tanti hanno preferito non seminare le terre, oppure limitarsi solo a qualche ettaro di erbaio, una volta intuito l’andazzo.

I numeri

Le ultime rilevazioni effettuate negli invasi del centro Sardegna hanno sciolto ogni dubbio. E convinto i vertici del Consorzio di bonifica a prendere la decisione più drastica. Le scorte assegnate da Enas, il primo gennaio 2023, sono oramai ultimate. Pensare che per la diga di Maccheronis, un anno fa, erano stati preventivati 22 milioni di metri cubi d’acqua; 21 milioni per l’invaso di Pedra ‘e Othoni, sul Cedrino; 8 milioni di metri cubi per lo sbarramento del Taloro, nel sub-comprensorio della Media valle del Tirso. «Siamo costretti dopo 12 mesi di estrema siccità a ricorrere a questo strumento, senza alternativa alcuna - dichiara il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso -. Sostanzialmente dobbiamo preservare la poca acqua rimasta». Poi aggiunge: «Parliamo di 3 milioni di metri cubi nell’invaso di Torpè, 7 milioni in quello del Cedrino. Comunque, stiamo consentendo l’utilizzo dell’acqua per uso potabile e per gli abbeveraggi del bestiame. Non possiamo che prendere atto di un aspetto: le precipitazioni che garantivano l’apporto della risorsa idrica ai nostri bacini di accumulo stanno diventando sempre di più un’incognita. Questo è un fatto che ci deve portare a fare maggiormente attenzione alle programmazioni sul lungo periodo».

Causa-effetto

La mancanza di precipitazioni degli ultimi mesi ha comportato non solo un mancato apporto della risorsa idrica, ma anche un consumo protratto per tutto il periodo autunnale. Le precipitazioni attese non hanno apportato la quantità d’acqua necessaria. Così, si prospetta una primavera di forti e inevitabili restrizioni per il mondo agricolo della Sardegna centrale. Per oltre seimila aziende.

