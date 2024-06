C’è il triathlon, caos al Poetto 

Non erano i triatleti le persone più sudate, ieri mattina nella zona del Poetto. Li battevano gli automobilisti imbottigliati in un traffico ingovernabile. C’erano trenta gradi, e di recente si è pure visto assai di peggio, ma ieri c’era il triathlon, quei trenta Celsius all’ombra si facevano sentir ee gli aspiranti bagnanti (ma riusciti “ingorgati”) diretti nel litorale cittadino non erano per nulla confortati dal tettuccio dell’auto arroventato dal sole cocente. E la rabbia c’era tutta, come accade ogni volta che un’iniziativa pubblica interferisce con le domeniche dei bagnanti portando con sé le chiusure delle strade in un Poetto già da anni impoverito di parcheggi. Più sudati ancora degli automobilisti erano gli agenti della Polizia locale: si sono prodigati per diminuire i disagi, ma le strade transennate hanno lasciato ben poco all’imponente viabilità domenicale al Poetto d’estate. Il risultato è stato la spiaggia trasformata in miraggio, la domenica immaginata a mollo nell’acqua salata e divenuta invece un incubo di lamiere sotto il sole.

La rabbia nelle code

Il reportage dei commenti da parte degli automobilisti, rimasti bloccati a causa delle modifiche alla circolazione conseguenza delle competizioni di triathlon, non è molto vario. Tra i pochi a superare il vaglio di un’ipotetica commissione Censura (per il linguaggio utilizzato, non per i concetti in sé), una domanda che riassume tutto: «Perché d’estate al Poetto, sapendo che una pur bella iniziativa come questa comporta la chiusura delle strade attorno alla grande spiaggia?». La questione dell’attrattiva turistica non soddisfa i bagnanti paonazzi negli abitacoli delle auto bloccate sulle strade del Poetto: «Ma queste cose si fanno nei periodi di spalla, non in piena estate in una domenica comunque molto calda».

L’ordinanza

Certo, i cagliaritani lo sapevano in anticipo, considerato che l’ordinanza del servizio Viabilità del Comune non era dell’ultimo minuto. Ha stabilito che ieri, dalle 8 alle 15, il Poetto diventasse un enorme ingorgo. Divieto di transito nelle vie Isola di San Pietro, Isola di San Domino, Rodi, Isola Molara, Isola Serpentara, nelle quattro corsie di via Lungo Saline e in parte della via Lungomare. Sommate a divieti di sosta stabiliti per l’occasione, queste chiusure hanno trasformato la viabilità nella zona del Poetto a una “carcerazione” delle auto sulle strada. E dei bagnanti nelle auto. Non hanno gradito, sul punto i dubbi scarseggiano parecchio.

La segnaletica

I cartelli contenenti i divieti (l’ordinanza li poneva in capo agli organizzatori) non mancavano, ma nemmeno potevano essere d’aiuto: indispensabili per consentire l’iniziativa di triathlon, hanno ovviamente compr omesso la viabilità in tutte le strade attorno al Poetto: direttamente o “di rimbalzo”.

Il “liberi tutti”

È andata così fino alle 15, quando il triathlon si è concluso, i segnali dei divieti sono stati rimossi e le auto hanno ripreso a circolare in tutte le già non sufficienti strade che consentono di arrivare al Poetto. E di fuggire in una giornata di non mare che, alla fine, sarebbe stato meglio trascorrere sdraiati sull’asfalto in centro. Ah, no: è pieno di transenne pure lì.

