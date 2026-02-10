VaiOnline
Sci.
11 febbraio 2026 alle 00:36

C’è il superG, Franzoni e Paris all’attacco 

Provaci ancora Giovanni, provaci ancora Dominik. L'argento e il bronzo in discesa risplendono già in bacheca ma il SuperG maschile (oggi alle 11.30) offre un mondo nuovo, inesplorato. Mai un italiano ha messo al collo il metallo olimpico, più o meno pregiato, in questa disciplina, introdotta nel 1988 a Calgary: i migliori risultati restano i due quarti posti di Alessandro Fattori a Nagano 1998 e Werner Heel a Vancouver 2010. Per quattro volte invece le azzurre sono andate a podio, con gli ori di Deborah Compagnoni (1992) e Daniela Ceccarelli (2002). Quale occasione migliore per scrivere un pezzo di storia, per di più sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi e domani a Cortina?

La Stelvio è pura magia e le condizioni psico-fisiche sono straripanti. Le medaglie di sabato sono un bell’indizio ma la prova definitiva è arrivata in combinata: il tandem - Franzoni primo e Paris quinto - dimostra che i due alfieri azzurri sono ancora sul pezzo e non hanno la pancia piena. Anzi, la serenità per aver già qualcosa in tasca può essere un'arma in più, la ragione inconscia di aprire il cancelletto e buttarsi giù a tuono, prendendosi rischi che possono valere un battito di ciglio nel cronometro. L'insostenibile leggerezza dell'essere. Franzoni è stato netto, chiaro: «Ora non ho più pressioni». E nel suo clan si respira aria di impresa. D'altronde Wengen, dove il bresciano ha bruciato tutta la concorrenza un mesetto fa, è la pista che più assomiglia alla Stelvio. Casse e l'eterno Innerhofer chiudono la squadra. Gli antagonisti sono agguerriti, con lo squadrone svizzero in testa: Von Allmen punta a un incredibile tris, Odermatt vuole scrollarsi di dosso la scimmia della Stelvio (dove non ha mai vinto), Mooney deve dimenticare la delusione in combinata. Attenzione anche all'Austria che punta su Haaser e Kriechmayr.

Delusione combinata

Ieri non è andata bene a Cortina nella combianta femminile, vinta dalle austriache Ariane Raedler e Katharina Huber, davanti alle tedesche Kira Weidle-Winkelmann ed Emma Aicher (ieri la più veloce in slalom dopo l'argento in discesa!) e a Usa 2, con Jacqueline Wiles e Paula Moltzan. Sotto l'Olimpia delle Tofane c'è stato un momento in cui tutti hanno trattenuto il fiato, quando Sofia Goggia subito dopo lo Scarpadon è caduta, per fortuna senza conseguenze.Ha raggiunto il traguardo e si è scusata con la compagna di squadra Lara Della Mea. Le speranze di podio più concrete per la combinata a squadre azzurra si esauriscono qui, mentre quelle di Laura Pirovano e Martina Peterlini si infrangono quando la slalomista manca una porta e scende al traguardo disperata. Non termina la prova nemmeno la sedicenne Giada D'Antonio, la più giovane azzurra ai Giochi e la prima napoletana: il suo debutto dura 19 porte, poi inforca pagando un atteggiamento all'attacco.

