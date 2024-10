C’è il settimo turno Lanusei a Tortolì, la Tharros va a Uta 

Oggi è il turno della Promozione. Dalle 16 è in programma la settima giornata del secondo campionato regionale per importanza. Nel girone A la Tharros, capolista in compagnia del Lanusei, è attesa sul campo della matricola Uta che ha iniziato bene l’avventura in questo torneo. I biancorossi vogliono ritrovare il successo dopo il pareggio col Selargius che ha li ha fatti raggiungerei in vetta dagli ogliastrini, attesi dal derby col Tortolì al “Fra Locci”. I rossoblù padroni di casa proveranno a ridurre il gap dai cugini, attualmente di sei punti. In scena anche il derby cagliaritano tra il Cus e l’Atletico, rispettivamente quinta e terza della classe. A “Sa Duchessa” è atteso il pubblico delle grandi occasioni. La corazzata Villacidrese, ferita dalla sconfitta contro il Lanusei, riceve un Guspini apparentemente in ripresa. Da non perdere l’incontro del “Virgilio Porcu” di Selargius tra i granata di Franco Giordano e il Castiadas, ancora imbattuto come le due formazioni di testa.

Con mezzora di anticipo (15,30) a Mulinu Becciu si gioca Pirri-Villamassargia. Il Sant’Elena, ancora a secco di successi, è impegnato sul campo della matricola Atletico Masainas, che in classifica ha un punto in più rispetto ai biancoverdi. Il fanalino di coda Orrolese affronta in trasferta l’Arborea, inaspettatamente penultima. Ad Arzana si trovano davanti Idolo e Terralba Francesco Bellu.

Nel girone B la prima della classe Buddusò attende l’ostico Siniscola al campo “Nicola Calvia”. Posticipato alle 17 il match Bonorva-Abbasanta. Meloni e compagni, con alle spalle la prima sconfitta sul campo (l’altra è stata rimediata a tavolino), non vogliono farsi sfuggire l’intera posta contro l’ultima della classe. Il Coghinas, seconda forza con Bonorva e Luogosanto, è impegnato a Sennori. La sorpresa Atletico Bono riceve l’Arzachena, che non ha ancora trovato la giusta continuità nei risultati. Anche l’Usinese ha bisogno di recuperare il terreno perso e contro il Tonara non può fallire. I rossoneri però sono in salute: l’hanno dimostrato nel recupero con la Macomerese. Il Luogosanto è atteso a Galtellì dal Tuttavista. A Borore si gioca Macomerese-Stintino. Chiudono Castelsardo-Bosa e Lanteri Sassari-Ovodda.

