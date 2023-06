«C’è il rischio che i medici si dimettano in massa»  

«Il Servizio sanitario nazionale, così come lo abbiamo finora conosciuto, è destinato a fallire in tempi brevi». A denunciarlo sono i sindacati medici, insieme ad associazioni di cittadini e pazienti, che ieri sono scesi in piazza in 39 città, per lanciare l’allarme e chiedere al ministro della Salute di agire e salvare la sanità pubblica.

«Se non ci saranno risposte non escludiamo iniziative estreme a breve, come lo sciopero, e c'è anche il rischio di dimissioni di massa dei medici: sono già oltre 5mila le richieste di informazioni per le dimissioni giunte al sindacato nell'ultimo periodo», afferma il segretario dell'Anaao Assomed (maggiore sindacato degli ospedalieri) Pierino di Silverio. Questa, ha aggiunto, «non è una lotta di casta: il costante disinvestire sulla sanità pubblica ci porterà alla distruzione del sistema».

La richiesta è quella di arrestare la deriva verso la privatizzazione dei servizi sanitari e frenare la fuga dei professionisti attraverso un investimento forte sulle risorse umane, utilizzando anche i fondi del Pnrr. «Chiediamo che il ministero torni a fare il proprio lavoro e non sia commissariato nei fatti dal ministero dell'Economia, perché siamo asfissiati dalle politiche al risparmio», dice Andrea Filippi, segretario della Fp Cgil medici.

«Oggi stanziamo per la sanità pubblica il 6,2% sul Pil, la metà rispetto all'Europa, e ci sono già 35mila posti letto ospedalieri in meno. Ciò a fronte di 5,5 milioni di italiani classificati come cittadini in assoluta povertà: non possiamo togliere loro anche il diritto alla salute».

