C’è il pensiero di Satta nella Costituzione 

La rimozione degli ostacoli come presupposto della libertà è un imperativo categorico del Salvatore Satta autore del “De Profundis”, richiamato anche nel preambolo del recentissimo saggio di Carlo Pontorieri “Rimuovere gli ostacoli. Le origini del dettato costituzionale tra letteratura e diritto”, pubblicato su Storia e Politica, XVI, n. 1, 2024. In questo scritto si dimostrano nuove verità, dentro una pregevole e puntuale disamina delle tesi e opinioni, fin nelle sottocommissioni, degli uomini insigni implicati nelle fasi dell’elaborazione della nostra Carta costituzionale.

Una notevole importanza riveste la stesura dell’art. 3 e del suo secondo comma, cui l’epistolario tra Salvatore Satta e Piero Calamandrei 1939 – 1956 (Il Mulino 2020), curato da chi scrive e da Carlo Felice Casula, “ha – secondo la definizione di Pontorieri – gettato una nuova luce”, assegnando a Satta un posto certamente inedito, oltre che rilevante, nella scrittura di quell’articolo fondamentale.

Il giurista

L’importanza dell’art. 3 è dimostrata in primis col rimandare la sua genesi a Giorgio La Pira, Lelio Basso, Massimo Severo Giannini e Piero Calamandrei il quale, già nel febbraio del 1943, scriveva nel suo diario che la libertà economica rinvia ai diritti al lavoro, casa, assistenza medica, assistenza di vecchiaia e scuola. Ma la “lotta per il diritto”, durante gli anni del regime, aveva visto il giurista fiorentino vicino anche alle posizioni di Salvatore Satta, allora giovane docente della sua stessa disciplina.

Infatti, Calamandrei aveva accolto con simpatia la prolusione di Satta “Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo” all’Università di Padova, sebbene le affinità tra i due giuristi non si fermassero alla sola opposizione “alle tendenze germanizzanti delle scienze giuridiche vicine al regime fascista”. Entrambi, infatti, condividevano la passione per la cultura umanistica alla quale contribuivano essi stessi, come scrittori, sia pure di generi diversi.

Ad aprile del ‘45 Calamandrei pubblica il primo numero del “Ponte” e, a proposito dei diritti sociali, sulle “soglie della Costituente”, chiarisce come essi siano “la più importante e la più urgente delle questioni costituzionali”. Nel luglio dello stesso anno nasce il ministero per la Costituente, nel frattempo si celebrano i congressi dei vari partiti e in quegli stessi mesi Calamandrei cura una nuova edizione di “I diritti di libertà” di Francesco Ruffini corredandola con una ragguardevole introduzione, nella quale, per la prima volta, si trova l’espressione “rimuovere gli ostacoli”: si è sempre più vicini alla formulazione del secondo comma dell’art. 3.

Gli ostacoli

Se la metafora dell’ostacolo risale a Carlo Rosselli, l’espressione “rimuovere gli ostacoli” che Calamandrei scrive in corsivo, sembra derivare, secondo Pontorieri, dalla sua lettura del manoscritto del “De Profundis” che, in quei fatidici mesi, aveva tra le mani, come rivela l’epistolario tra i due giuristi, perché inviatogli per un parere proprio da Satta. L’opera sattiana, prima rifiutata da Einaudi, quindi pubblicata dalla Cedam (la casa editrice dei suoi scritti giuridici) come “Il giorno del giudizio”, fu successivamente riabilitata da Adelphi insieme ad altre, compresa “La veranda”, tradotta recentemente in Germania e paragonata al capolavoro “La montagna incantata” di Thomas Mann, di cui ricorrono quest’anno i 100 anni dalla pubblicazione.

Nel “De Profundis”, Satta, anch’egli lettore di Rosselli, così scrive: “La libertà presuppone […] la rimozione degli ostacoli che si oppongono al suo avvento e alla sua conservazione”. In realtà aveva affrontato il tema “dentro la sua ricostruzione dell’instaurarsi della dittatura fascista, attraverso una critica spietata dell’Italia liberale”; dal canto suo Calamandrei, nella sua introduzione a Ruffini, “mostra una fortissima eco dei primi capitoli del De Profundis” sebbene non tutto del libro avesse condiviso.

Attraverso Rosselli rivisitato da Satta, tuttavia, proprio il passo dell’ “operetta” sattiana, già in precedenza rilevato, ispira Calamandrei per quella che sarà “la formula base per il principio dell’uguaglianza ‘sostanziale’ dell’Italia Repubblicana”.

Il testo

Scelta dunque la Repubblica, eletta il 2 giugno del 1946 l’Assemblea Costituente, viene istituita la commissione dei 75 per elaborare un testo da sottoporre all’Assemblea; nondimeno, la strada non fu in discesa, tra la querelle con Togliatti e i ripensamenti di Calamandrei.

Tuttavia nel suo “Discorso ai giovani” nel Salone degli Affreschi di Milano - siamo ormai al 26 gennaio 1955 – così afferma il giurista fiorentino: “l’art. 3 secondo comma è il più importante di tutta la Costituzione se è vero che “è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. E lì Salvatore Satta c’è.

