C’è il Palermo sulla strada del Frosinone 

Non solo Bari-Cagliari. Prosegue questo pomeriggio la venticinquesima giornata di Serie B. Con la penalizzazione inflitta al Genoa per i tardivi adempimenti Irpef (-1), la capolista Frosinone si è portata a +12 dal secondo posto occupato proprio dai liguri. La squadra di Grosso intravede la Serie A e oggi, a Palermo, va a caccia del settimo successo consecutivo. In caso di vittoria i laziali salirebbero momentaneamente a +15 in attesa del posticipo Modena-Genoa, in programma domani sera. Ma al Barbera non sarà una passeggiata, vista la grande rivalità tra le due tifoserie nata cinque anni fa in occasione della discussa finale playoff vinta poi dai ciociari. Inoltre, il Palermo di Corini punta a stare tra le prime otto.

Le inseguitrici

È un 2023 nero per la Reggina di Inzaghi: quattro sconfitte su cinque ma, soprattutto, un’involuzione preoccupante che rischia di compromettere il discorso promozione. La squadra calabrese deve ripartire da Cittadella per non perdere ulteriori posizioni. Il Südtirol, impegnato a Cosenza, sogna l’aggancio al Genoa. Gli altoatesini arrivano da un pareggio beffa, subito in pieno recupero a Como, mentre i calabresi – ultimi in classifica – hanno perso 2-1 a Bari. Il Parma ospita l’Ascoli per consolidarsi nella griglia playoff e dare un senso alla stagione. Lotta salvezza Si accende la lotta salvezza, con tre scontri interessanti. C’è grande curiosità per l’esordio di Oddo sulla panchina della Spal, subentrato in settimana all’esonerato De Rossi. Al Mazza arriva il Como di Longo che sta ben figurando. Altra sfida delicatissima è Benevento-Brescia che può valere un’intera stagione. Due squadre che ad agosto erano partite con altre ambizioni e che ora si ritrovano risucchiate nella lotta per non retrocedere. Alle 16.15 si gioca il derby umbro Perugia-Ternana.

