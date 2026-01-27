C’è il nuovo piano, i parcheggi sono pochi 

Nuovi parcometri, pannelli luminosi e segnaletica rinnovata. Il nuovo piano della sosta in mano ad Abaco e Municipia entra nel vivo ma i parcheggi distribuiti nel centro urbano continuano a non bastare per tutti. A soffrire di più è il centro storico. Basti vedere cosa succede ad esempio nella zona di Funtan’e Ortus, dove le auto parcheggiate, per forza di cose al lato della carreggiata, rendono difficile il passaggio dei pedoni e nelle vie Garibaldi, XX Settembre, Manara, Vittorio Emanuele. E – a imperversare un po’ ovunque – è la sosta selvaggia con le auto lasciate in sosta anche sopra le strisce pedonali e negli incroci.

Sosta

«I parcheggi in centro storico sono pochissimi e sempre occupati», dice Giovanni Cogoni mentre esce dalla sua abitazione in via Mameli. «Io sono quasi invalido e spesso devo fare un lungo tratto a piedi perché vicino a casa non c’è posto e devo parcheggiare chissà dove». Detto questo, «nessuno si è mai interessato di questo problema della mancanza delle soste nel centro storico».Poco più avanti Fedele Pani aggiunge: «A complicare le cose c’è il fatto che queste strade sono molto strette e bisognerebbe fare anche un percorso per i pedoni perché non si sa dove passare. Le auto sfrecciano a tutta velocità, i parcheggi sono pochi e non si riesce nemmeno a uscire di casa senza il rischio di essere investiti. Noi per fortuna abbiamo il garage ma chi non ce l’ha come fa? Molti devono andare addirittura fino a via Manara». Altra strada, altri disagi. In via Mori non solo non c’è parcheggio ma chi lo trova spesso non rispetta le distanza occupando lo spazio per due e rendendo la ricerca di aree di sosta ancora più difficile. Per questo Maria Raffaella Farci suggerisce: «Dovrebbero delimitare i parcheggi con la segnaletica anche qui e multare poi chi non rispetta gli spazi». Non solo. Spesso, aggiunge Alessandro Congiu, «parcheggiano anche davanti ai cancelli impedendo alle persone di uscire. E poi vanno bene le strisce blu ma in alcune zone, come davanti al mercato civico, dovrebbero ricavare anche dei parcheggi liberi». Ed è rimasto chiuso in un cassetto il progetto del parcheggio interrato al parco Matteotti che avrebbe dovuto portare alla pedonalizzazione di via Porcu.

Sensori

Intanto vanno avanti i lavori per sistemare i sensori interrati tra le vie Venezia, piazza Mercato, Bizet per installare i pannelli luminosi che indicheranno il numero delle soste blu disponibili. Poi si passerà a tracciare la segnaletica.

