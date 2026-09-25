C’è il nuovo comitato per la festa 

Passaggio di consegne in parrocchia a Marrubiu: prende il via l’avventura del comitato della Leva 1986 che ha raccolto il testimone per organizzare i festeggiamenti in onore della Vergine di Montserrat, Santa Mariedda. A benedire l'inizio dei lavori sono stati il parroco uscente, don Alessandro Enna, e il Consiglio pastorale parrocchiale. L’appuntamento è per il 9 novembre. Alla guida del direttivo c’è il presidente Marcello Frau, affiancato dal vice presidente Ferminio Murru, dalla segretaria Silvia Murgia e dal tesoriere Enrico Deidda. Si tratterà inoltre di un’annata particolare considerato che sabato 10 ottobre faranno il loro ingresso il neo amministratore parrocchiale don Silvio Foddis e il vicario padre Tommaso.

Non manca il sostegno delle istituzioni locali con il sindaco Luca Corrias che ha espresso grande soddisfazione: «Siamo felici come amministrazione comunale della costituzione del neo comitato di Santa Mariedda dei quarantenni, cui offriremo tutto il supporto necessario». ( s. c. )

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