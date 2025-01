C’è il nome della Rossa: SF-25 

Un nuovo pilota (Lewis Hamilton), un nuovo nome: “New Year, new name”. Con un post sul social 'X' la Ferrari annuncia il nome in codice della nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2025 di Formula 1. Si chiamerà SF-25 la vettura che sarà presentata il prossimo 19 febbraio a Fiorano e che sarà guidata dallo stesso Hamilton e dal confermatissimo Charles Leclerc nel prossimo campionato che prenderà il via a Melbourne in Australia il 16 marzo.

I primi test

Ieri, intanto, nella terza e ultima gionata di “Testing Previous Cars” (cioè con le vetture degli annis corsi) della Ferrari a Barcellona sono scesi in pista Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic. L'incidente di mercoledì a Hamilton (senza conseguenze per il pilota) ha imposto un cambiamento nel programma perciò Leclerc a rimasto a riposo. Per Beganovic si tratta della prima giornata di test su una monoposto di F1. Pilota svedese della Driver Academy, il 21enne ha ottenuto la superlicenza nel triennio 2022-2024 e con i 65 giri che effettuerà in Catalogna otterrà i requisiti Fia e, come da regolamento sportivo, completerà i 300 km al volante di una monoposto F1 previsti.

La grande paura

I brividi (di paura), come detto, erano arrivati mercoledì con Hamilton, al primo incidente al volante della Rossa: il sette volte campione del mondo era andato a sbattere dopo aver persai il controllo della SF-23 nel tratto finale del Montmelò, finendo contro le barriere. Nessun danno per il pilota, subito soccorso, ma uscito illeso e con le sue gambe dall'abitacolo della monoposto. L'incidente è stato subito derubricato come una tappa sulla strada del feeling che il nuovo pilota Ferrari dovrà trovare con la macchina. D’altra parte non è la prima volta: a Valencia, nel 2007, finì contro le barriere prima dell'esordio in McLaren; stessa cosa nel 2013, anno del passaggio alla Mercedes. Se non ci sono stati danni al pilota, è uscita malconcia invece la Rossa, riportata i box con danni evidenti a sospensioni e parti aerodinamiche, con conseguente superlavoro per la squadra diretta dal vice team principal, Jerome D'Ambrosio, che ha costretto Leclerc a saltare il suo turno di prove. Il 3 e 4 febbraio sono in programma i test Pirelli, il 18, a Londra, grande show di presentazione di tutti i team e la cerimonia per i 75 anni del campionato del mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA