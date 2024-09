C’è il nipote di Costantino Nivola sul tappeto rosso di Venezia ‘81 

C’è un Nivola sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. Alessandro Nivola è nato a Boston, nel Massachusetts, il 28 giugno 1972, primogenito di Pietro Salvatore Nivola, docente di scienze politiche (a sua volta figlio dell’immenso artista di Orani Costantino Nivola e dell'ebrea tedesca Ruth Guggenheim) e di Virginia Davis, artista statunitense, discendente del politico Jefferson Davis. Alessandro Nivola ha studiato a Yale, dove nel 1994 si è laureato in lingua e letteratura inglese. Ha debuttato in teatro a Broadway nel 1995 con “Un mese in campagna” di Ivan Turgenev. Tra i film che ha interpretato, e sono davvero tanti, “Mansfield Park” di Patricia Rozema, “Pene d'amor perdute” di Kenneth Branagh, “Jurassic Park III” di Joe Johnston. E, ora, “The Brutalist” di Brady Corbet, pellicola che ieri al Lido ha conquistato pubblico e critica.

I grandi

I fan in fila già alle 8 di mattina, a rischio insolazione, per un autografo o semplicemente vederli da vicino: la domenica è stata nel segno di Brad Pitt e George Clooney, due star di Hollywood che più non si potrebbe, che hanno scelto Venezia ‘81 per la loro reunion, al settimo film in coppia, per l'action comedy “Wolfs”, in anteprima mondiale ieri fuori concorso. Richard Gere ha raccontato aneddoti sulla sua carriera e su “Pretty Woman” in una masterclass («il film di Garry Marshall datato 1990 è statisticamente tra i più visti in replica e ad oggi ha incassato oltre 460 milioni di dollari al botteghino mondiale: era un piccolo film, non avevamo la più pallida idea del successo che sarebbe arrivato. Evidentemente tra me e Julia Roberts non c’era chimica!»). Marco Bellocchio ha portato il corto “Se posso permettermi II” girato nella sua Bobbio con studenti e attori di razza prima di cominciare, a Cagliari, la serie Rai su Tortora.

Le pellicole

Ma a regalare emozioni sono i due film del concorso e l'italiano di Orizzonti, “Familia” di Francesco Costabile, su un caso di violenza domestica che avrebbe meritato di essere in gara per il Leone d'oro: li lega un filo rosso, quello della rielaborazione di storie vere, con opere che lasciano il segno in questa edizione della Mostra del Cinema. Per “Familia” «contro la tossicità del patriarcato», ha detto Costabile. Con il cast Francesco Di Leva, Barbara Ronchi, Marco Cicalese, Francesco Ghighi (straordinario), c'era Luigi Celeste che nel 2008 uccise il padre e fu condannato a nove anni di reclusione per omicidio e dalla cui storia è nato il film. Sarà in sala dal 2 ottobre con Medusa. Grande commozione per “I’m still here” di Walter Salles, che racconta la storia vera dell'ex deputato socialista Rubens Paiva, desaparecido, vittima della dittatura militare brasiliana degli anni ‘70-’80 e della ricerca incessante di verità, contro fake news giornalistiche e coperture governative sulla sua fine da parte della moglie Eunice (Fernanda Torres che ipoteca la Coppa Volpi) e della sua famiglia la cui vita viene sconvolta. Sarà in sala con Bi). Alla proiezione anche Marcelo Paiva, uno dei cinque figli, gli occhi pieni di lacrime.

