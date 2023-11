C’è il metano, conversione a singhiozzo 

La conversione non è proprio stata indolore. Anzi, il passaggio da aria propanata a metano ha creato non poche difficoltà per alcune famiglie che risiedono a Tanca Marchese. Proprio qui infatti due giorni fa la Medea, società che gestisce il servizio, ha chiuso i rubinetti del vecchio gas per aprire quelli del metano. Il problema però è che non in tutte le abitazioni l’impianto domestico era in grado di sopportare questa novità. Risultato: alcune case si trovano senza gas per cucinare o per avere l’acqua calda.

L’avviso

La società ha avvertito i residenti della Tanca, con i cartelli affissi sui pali dell’illuminazione e con avvisi sul sito del Comune, che ci sarebbe stato questo passaggio giovedì scorso mentre a Terralba scatterà lunedì. Rimarcando però che era e sarà operativo in Comune un punto informativo aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 «per tutti coloro che non hanno ancora provveduto ad effettuare le operazioni preliminari di adeguamento dei propri impianti».

La modalità

Da Medea spiegano: «Per far sì che tutto andasse a buon fine i cittadini dovevano attivare un nuovo contratto di fornitura con una società di vendita a loro scelta. Affidare a un’impresa installatrice abilitata la predisposizione dell’impianto e completare l’iter documentale. Inoltre potevano usufruire di una nostra offerta di 500 euro per sistemare l’impianto domestico. E i lavori andranno avanti per due settimane. I clienti collegati alla rete sono mille, l’80% dei quali ha già completato le procedure per passare al gas naturale. Gli altri si stanno aggiungendo in corso d’opera».

I disagi

«Io ho fatto il contratto qualche giorno fa e mi hanno detto che in caso dovessi superare quell'importo per i lavori di adeguamento dovrò intervenire personalmente. A mio avviso tutto il lavoro dovrebbe essere fatto gratuitamente – sottolinea Maria Cristina Manca, consigliere comunale di minoranza – non è corretto che i cittadini debbano pagare. Per quanto riguarda il mancato completamento dei lavori in tutte le abitazioni, chi interviene con il coordinamento del Comune deve fare in modo che i cittadini non debbano privarsi di un servizio come questo che è essenziale. Questi disservizi non devono avvenire».

La replica

«Dobbiamo avere un po' di pazienza, la società subentrante sta cercando di creare meno disservizi possibili e abbiamo chiesto che stiano vicino ai cittadini in questa fase di transizione», conclude il vicensindaco, Andrea Grussu.

