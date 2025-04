C’è il medico, Ascot verso l’apertura 

Potrebbe essere imminente l’apertura di un ambulatorio straordinario di continuità territoriale (Ascot) a Vallermosa: un medico avrebbe mostrato interesse alla richiesta per l’attivazione del servizio. L’apertura dell’ambulatorio rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per circa trecento cittadini del paese, rimasti da diversi mesi senza assistenza sanitaria. La notizia, ancora da confermare, è stata appresa con soddisfazione dal sindaco Francesco Spiga che, però, continua a rimanere fermo nella sua posizione: «Ritengo che neanche un solo cittadino debba rimanere senza medico di base, i nostri Comuni aspettano ancora di avere risposte dalla Regione».

Il nuovo servizio potrebbe essere ospitato in via Carlo Alberto, dove si trova la guardia medica: in ogni caso allenterà l’emergenza che solo l’insediamento di un nuovo medico di base può risolvere, come dimostra la situazione di Siliqua, dove è attivo da circa un mese un ambulatorio Ascot, con un solo medico per circa mille assistiti. L’ambulatorio, attivo momentaneamente un solo giorno alla settimana, non può soddisfare completamente le esigenze della comunità che, dallo scorso mese di ottobre, attende l’arrivo di un nuovo medico di base.

