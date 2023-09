C’è il maestrale, ma il caldo non è finito 

È giusto un’illusione, proprio nel giorno dell’equinozio d’autunno e, quindi, della fine ufficiale dell’estate. C’è maestrale su tutta la Sardegna, e dopo tanto patire stiamo un po’ freschi.

Però l’estate no, non è finita: questa è soltanto una pausa del caldo, che da martedì tornerà con temperature un po’ più miti. E, nel frattempo, ci si può lecitamente preoccupare per quanto riguarda gli incendi: i vandali (all’occasione, anche assassini) sono pronti a sfruttare il maestrale proprio a partire da oggi e fino a lunedì, prima che ricominci il caldo umido.

«Il vento fresco e secco da nordovest soffia da moderato a forte, più sulla Gallura che sul Campidano». Testo e musica sono del luogotenente dell’Aeronautica militare Pierpaolo Secchi, dell’Ufficio meteo della base di Decimomannu. Sta transitando sul cielo sardo «un sistema nuvoloso di origine atlantica che, nella notte appena trascorsa, ha portato anche alcuni temporali, a questo punto esauriti». È arrivato anche il maestrale «forte, anche se non eccezionalmente, che porta le temperature massime da una media di 32 a una di 25. Questa situazione, alimentata da una depressione che c’è ora sul mar Ionio, martedì porterà correnti da est nord-est».

E mercoledì si torna all’Africa: «Da lì rientrerà l’anticiclone», dice il meteorologo dell’Arma azzurra, «che porterà brezza umida da sud e bel tempo, con temperature fino a 30 gradi». E si ricomincia: nuovo «sprazzo d’estate», conclude il luogotenente Secchi. E per l’autunno climatico, e non solo da calendario, bisognerà aspettare ancora. (l. a.)

