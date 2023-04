C’è il lavoro ma non gli alloggi 

«Gli alunni della mia scuola già qualificati, che potrebbero lavorare quest’estate, saranno circa 140, di cui 86 pendolari e il problema dell’alloggio è molto serio». Il dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore Piazza Sulis, Vincenzo Scanu, conosce bene le difficoltà della ricerca di un appartamento a canone ragionevole nella città che da maggio a ottobre scoppia di turisti. Gli affitti d’oro costringono molti a rifiutare l’impiego per il quale si sono preparati: l’intero stipendio finirebbe per coprire solo le spese di casa. Gli oltre 5000 alloggi invenduti nella Riviera del Corallo vengono utilizzati come case-vacanza. Il poco che rimane viene ceduto con un regolare contratto di locazione, ma a prezzi folli.

Fuori sede

I giovani che si sono formati all’Ipsar per essere inseriti nell’industria turistica provengono per lo più dai paesi limitrofi e hanno frequentato il convitto alberghiero. Nel momento in cui arriva finalmente il tempo di lanciarsi nel mondo del lavoro, l’ostacolo insormontabile è rappresentato dall’alloggio che non si trova. «Ho fatto presente delle difficoltà nel corso di una riunione del Tavolo permanente del turismo, – riferisce il dirigente scolastico Scanu – ho proposto ai rappresentanti delle attività alberghiere e della ristorazione di valutare la possibilità di riunirsi per poter prendere in affitto delle case per tutta la stagione in modo da offrire ai dipendenti “fuori sede” un posto letto. Le reazioni sono state molto fredde». L'Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Alghero è la scuola superiore di riferimento per i ragazzi che arrivano da ogni parte della Sardegna proprio per frequentare i corsi che permettono di conseguire il diploma di operatore dei servizi turistici o della ristorazione, dipende dall'indirizzo prescelto, o la qualifica di addetto al ricevimento, alla sala bar o alla cucina. Ci sono anche i corsi serali per i lavoratori e la classe nella comunità carceraria. La scuola è una continua fucina di figure professionali ma chi non risiede ad Alghero viene penalizzato.

No al convitto

«Nelle località turistiche come Alghero non è facile reperire appartamenti da adibire a foresterie per i lavoratori, - precisa Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Nord Sardegna – perché chi possiede una casa ha maggiore convenienza a collocarla sul mercato degli affitti brevi. Per i gruppi alberghieri più organizzati, – prosegue Visconti – nel nord est dell’isola, si utilizzano appartamenti acquistati proprio per ospitare il personale». In Costa Smeralda, ma non ad Alghero. Scartata pure l’idea di riaprire il convitto dell’Ipsar per gli stagionali. «Non è possibile – conclude il dirigente scolastico – non abbiamo personale e spesso in estate si fanno lavori di manutenzione».