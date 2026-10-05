C’è il Festival delle famiglie 

Quattro giornate per conoscere i centri per la famiglia e i servizi dedicati alle comunità, con appuntamenti a Villa San Pietro, Decimomannu, San Vito e San Nicolò Gerrei. Da giovedì fino al 16 ottobre è in programma il Festival delle Famiglie, con incontri con gli operatori del servizio, attività per bambini, musica e momenti di incontro con i cittadini. Il centro per la famiglia è un servizio gratuito e accessibile dedicato al benessere di genitori, bambini e giovani del territorio. Offre ascolto, informazioni e accompagnamento nelle diverse fasi della vita familiare, dalla nascita all’adolescenza, nelle difficoltà educative e nelle situazioni di fragilità.

Un presidio pensato non soltanto come luogo a cui accedere quando emerge una difficoltà, ma uno spazio aperto alla prevenzione, al benessere familiare, alla partecipazione e alla costruzione di relazioni e reti sul territorio. Tra gli obiettivi dell’iniziativa ci sono infatti la conoscenza diretta degli operatori e delle attività, il rafforzamento del rapporto tra i centri e le comunità e la valorizzazione del lavoro di équipe e della rete territoriale. Il primo appuntamento è in programma giovedì a Villa San Pietro , al parco fluviale, dalle 16,30 alle 20,30. Durante la presentazione del Centro si terranno laboratori e attività di animazione per bambini, ragazzi e famiglie a cura della compagnia di teatro di strada e nuovo circo Teatro del sottosuolo.

Venerdì tappa a Decimomannu , al polo fieristico Santa Greca, ancora dalle 16,30 alle 20,30, con le attività di animazione di Teatro del sottosuolo e gli interventi dei responsabili del Plus Area Ovest e della cooperativa Passaparola, oltre quello della sindaca Monica Cadeddu. La settimana successiva il “Festival delle Famiglie” si sposta nel Sarrabus-Gerrei. Giovedì 15 ottobre, dalle 16,30 alle 20,30 l’appuntamento è a San Vito , nel piazzale della Chiesa di Santa Barbara, in via Milano. Venerdì 16 ottobre sarà invece la volta di San Nicolò Gerrei , in piazza Emilio Lussu, nella stessa fascia oraria.

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