VaiOnline
Televisione.
23 novembre 2025 alle 00:38

C’è il dottor Stefano Porru alla “Ruota della Fortuna” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo Gabriele Casti, il campione di Selegas che con i quasi 400 mila euro vinti è stato consacrato come il (finora) più grande campione della “Ruota della Fortuna”, ecco che un altro concorrente sardo è deciso a conquistare il pubblico della trasmissione di Gerry Scotti. Si chiama Stefano Porru, ha 38 anni e arriva da Carbonia: la prima puntata venerdì lo ha visto diventare campione della serata con i primi trentaduemila euro e ieri sera, dopo aver sconfitto i due avversari arrivati a contendergli il titolo, ha chiuso la puntata con un incasso totale di 86.500 euro.

«Sono stato sempre attratto dalla curiosità e dalla voglia di aprire la mente ad ogni campo della conoscenza», ha raccontato ieri prima della seconda sfida.

Dopo gli studi al liceo Amaldi-Gramsci di Carbonia, Stefano Porru è diventato medico anestesista di Rianimazione e oggi lavora a Quartu Sant’Elena. Si è anche diplomato in pianoforte al Conservatorio. Passione per i giochi di parole, i numeri e la musica dunque: un candidato ideale per un ostico gioco a quiz televisivo in cui devono stare assieme ragionamento rapido, bagaglio culturale vasto e riflessi pronti: «Una sera con mia moglie guardavamo una delle puntate», racconta Stefano Porru, «e alla fine abbiamo deciso che avrei potuto provarci: ho inviato la richiesta e sono stato contattato in tempi abbastanza rapidi, verso la fine di ottobre per il casting: e così è iniziata l’avventura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis