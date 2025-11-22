C’è il dottor Stefano Porru alla “Ruota della Fortuna” 

Dopo Gabriele Casti, il campione di Selegas che con i quasi 400 mila euro vinti è stato consacrato come il (finora) più grande campione della “Ruota della Fortuna”, ecco che un altro concorrente sardo è deciso a conquistare il pubblico della trasmissione di Gerry Scotti. Si chiama Stefano Porru, ha 38 anni e arriva da Carbonia: la prima puntata venerdì lo ha visto diventare campione della serata con i primi trentaduemila euro e ieri sera, dopo aver sconfitto i due avversari arrivati a contendergli il titolo, ha chiuso la puntata con un incasso totale di 86.500 euro.

«Sono stato sempre attratto dalla curiosità e dalla voglia di aprire la mente ad ogni campo della conoscenza», ha raccontato ieri prima della seconda sfida.

Dopo gli studi al liceo Amaldi-Gramsci di Carbonia, Stefano Porru è diventato medico anestesista di Rianimazione e oggi lavora a Quartu Sant’Elena. Si è anche diplomato in pianoforte al Conservatorio. Passione per i giochi di parole, i numeri e la musica dunque: un candidato ideale per un ostico gioco a quiz televisivo in cui devono stare assieme ragionamento rapido, bagaglio culturale vasto e riflessi pronti: «Una sera con mia moglie guardavamo una delle puntate», racconta Stefano Porru, «e alla fine abbiamo deciso che avrei potuto provarci: ho inviato la richiesta e sono stato contattato in tempi abbastanza rapidi, verso la fine di ottobre per il casting: e così è iniziata l’avventura».

