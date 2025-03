C’è il derby Uri-Ilva Cos, serve l’impresa 

In campo oggi alle 14.30 le sarde di Serie D, a caccia di punti per confermare la categoria. Nella 10ª giornata di ritorno spicca il derby tra Atletico Uri e Ilvamaddalena, che si gioca a porte aperte allo stadio di Uri: di fronte una squadra che punta ad abbandonare i playout e un’altra determinata ad accorciare sulla zona salvezza. «Il traguardo è a portata: serve continuare a scalare la classifica evitando di fare passi falsi», dice il presidente dei maddalenini Enzo Del Giudice.

A pochi chilometri di distanza, il Latte Dolce affronterà la Puteolana per evitare lo scivolone in zona retrocessione. «In questo gruppo ci sono molte qualità, la squadra deve ritrovare la strada smarrita. Mancano otto partite alla fine: dobbiamo giocarci il tutto per tutto», suona la carica il neo allenatore dei sassaresi Michele Fini. C’è poi lo scontro diretto tra l’Olbia, fuori dalla zona retrocessione col margine risicato di un punto, e l’Atletico Lodigiani. «Mi aspetto un avversario agguerrito, che vincendo qui ci scavalcherà in classifica: speriamo di proseguire nella striscia positiva», spiega il tecnico dei bianchi Zé Maria. Infine, Costa Orientale Sarda-Paganese. Tra i sarrabesi, penultimi, e i campani, in corsa per i playoff ma in crisi, la determinazione dei primi dovrà fare la differenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA