C’è il derby, l’Iglesias vola: 10 punti in 5 gare 

Iglesias. Dieci punti nelle ultime 5 giornate (con il riposo di mezzo) frutto di un pareggio (con la capolista Budoni) e tre nette vittorie: con un ruolino di marcia più da vertice che da squadra in lotta nelle retrovie, l’Iglesias ha prodotto uno scatto che gli è già valso la salvezza diretta con 4 turni d’anticipo. Un traguardo forse insperato nell’ottobre scorso quando, con l’arrivo dell’allenatore Andrea Marongiu al posto di Alessandro Cuccu, la squadra proseguì nel suo momento buio inanellando 9 sconfitte consecutive, alcune delle quali immeritate. Per due volte Marongiu ha rassegnato le dimissioni, ma è stato convinto a restare anche perché, nel frattempo, è stato avviato un severo “repulisti” con la sostituzione di ben 12 giocatori.

Il presidente

«L’obiettivo è stato raggiunto», afferma il patron Giorgio Ciccu, «malgrado le sconfitte ero certo che la scelta di Marongiu fosse giusta e dopo aver rivoluzionato la squadra abbiamo iniziato a trovare entusiasmo e ottime prestazioni». Il presidente ammette di aver sottovalutato il massimo campionato regionale: «Dopo aver vinto in pompa magna il torneo di Promozione ci eravamo illusi che bastassero 2/3 rinforzi per fare ancora bene, ma la verità è che con l’Eccellenza c’è un abisso. Ora ci godremo la fine del campionato e programmeremo al meglio la prossima stagione. Gli obiettivi? Un torneo di qualità per accontentare i nostri tifosi».

Il tecnico

Non è certo, però, che in panchina ci sarà ancora Marongiu. «Mi trovo bene», dice il tecnico, «ma quattro impegni a settimana più quello della domenica non sono pochi. Famiglia e lavoro vengono prima: devo riflettere». Futuro a parte, il mister loda i propri giocatori: «I tanti ragazzi nuovi hanno subito legato coi pochi rimasti. Tutti sudano in allenamento e i risultati si vedono in partita. Chi si distingue? Gianluigi Illario è diventato determinante, sommando assist e gol a un grande atletismo. Non a caso è libero di spaziare per tutto il campo».