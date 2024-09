C’è il defibrillatore ma la porta è chiusa 

Se usato tempestivamente, il defibrillatore consente di raddoppiare le possibilità di salvezza di una persona in arresto cardiaco. Uno strumento piccolo, ma utilissimo. Ormai lo si trova un po’ dappertutto: nelle scuole, nelle piazze più frequentate, negli uffici, nei centri sportivi.

La beffa

Anche il mercato di Sant'Elia, in teoria, sarebbe cardio-protetto, peccato che lo strumento salvavita sia chiuso in una stanza da anni. Se un concessionario o un cliente dovesse sentirsi male, la sua presenza sarebbe inutile. Tra l’altro, per essere efficace occorrerebbe saperlo usare. E al mercato nessuno dei concessionari è mai stato formato.

Chiuso a chiave

«Una situazione paradossale, il defibrillatore c’è ma è come se non ci fosse, in quanto irraggiungibile», denuncia Marco Mantega, portavoce dei concessionari, «lo strumento è chiuso nell'ex ufficio del coadiutore comunale, figura che non è più presente da almeno un lustro. Gli unici che dovrebbero possedere la chiave sono gli addetti all'ingresso, in appalto, che sono presenti solo tra le 6 e le 8 e tra le 14 e le 16. Considerato che l’orario al pubblico è 7-14, il mercato risulterebbe effettivamente cardio-protetto solo per un’ora al dì, tra le 7 e le 8».

Se qualcuno dovesse sentirsi male tra le 8 e le 14 sarebbero guai. «Tra l'altro nessuno saprebbe usarlo. Non resterebbe che chiamare l’ambulanza e sperare».

L’assessore

Informato del disservizio, il neo assessore Carlo Serra (Settori produttivi) si è impegnato ad intervenire. «La dotazione organica», spiega, «non ci consente un presidio fisso. Tuttavia si provvederà a cambiare posizione al defibrillatore, in modo che sia accessibile. Tramite la Protezione civile formeremo all'uso dello strumento i concessionari volontari partendo proprio da Sant'Elia, per poi proseguire negli altri mercati».

