C’è il decreto: via i vertici di Rai e Inps 

Roma. Non c'è pace sulle nomine: slitta la scelta del nuovo capo della Guardia di finanza, in un Consiglio dei ministri convocato a metà pomeriggio e che inizia con due ore e mezza di ritardo. In una riunione piuttosto rapida arriva però il blitz su Inps e Inail, con la decadenza degli attuali vertici (Pasquale Tridico e Franco Bettoni) e commissariamento nelle more della revisione della governance dei due istituti.

Il tutto in un decreto legge che consentirà a Giorgia Meloni di nominare anche un nuovo amministratore delegato alla Rai, perché si libererà da giugno la presidenza del San Carlo di Napoli. Ma il valzer delle poltrone nella tv di Stato è sullo sfondo del nuovo braccio di ferro in maggioranza. E anche delle reazioni dell’opposizione: «Il decreto approvato dal Governo – attacca il Pd – è un marchingegno costruito solo per mettere le mani subito su Rai, Inps e Inail. È un’indecenza, una forzatura gravissima e senza precedenti».

