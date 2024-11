«C’è il decreto: fuori dalla Chiesa» 

Un giorno come gli altri, in cui dire messa e vestire l’abito talare. Fernando Maria Cornet ha aperto ieri mattina la chiesa di San Sisto come se su di lui non si fosse abbattuta la scomunica del papa. «Non ho ricevuto nessun decreto di Francesco» dice pacato. Aggiungere il titolo di pontefice al suo connazionale argentino è un passaggio che compie di rado e, se accade, lo fa precedere da “anti”. «Sì, è l’Antipapa, perché Benedetto XVI non ha mai rinunciato al soglio petrino». Questa ed altre considerazioni, ripetute anche sul sagrato della chiesa del centro storico, gli sono costate la dimissione dallo stato clericale, disposizione comunicata due giorni fa dalla cancelleria arcivescovile in cui si esplicita il motivo «per delitti contra fidem (scisma)». Il procedimento era in corso da tempo e pare che l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba abbia tentato in numerose occasioni di ridurre a più miti consigli il prete sudamericano, fallendo. Tanto che il presbitero continuava a esercitare la funzione di parroco nel capoluogo turritano, dove vive dal 2011, nonostante i continui interventi, spesso social, in cui definiva Bergoglio un usurpatore.

La tensione

E Papa Francesco, con il Dicastero per la Dottrina della Fede, l’ha ridotto allo stato laicale, “licenziando” un uomo ordinato sacerdote nel 1992. «Se è così e lui, come credo, non è il papa legittimo, potete immaginarvi quali possono essere le conseguenze di un provvedimento del genere». Le parole del rappresentante di Gesù sulla terra valgono per il religioso, che conosce peraltro nove lingue quanto quelle di un sito internet che ha diffuso la notizia del suo siluramento di cui, ribadisce, non sa niente. La convinzione è sempre la stessa: «Non ho sbagliato e ho ragione perché nessuno mi ha mai confutato». In realtà la sua tesi ha ricevuto diverse smentite dagli esperti, i quali non mancano di sottolineare come Cornet non sia ferrato in diritto canonico e che le sue argomentazioni siano prive di qualsiasi fondamento teologico e logico-razionale. «È una vergogna – accorre in aiuto una fedele che l’ha atteso in via San Sisto – Ha detto la verità». Altre due donne le stanno vicino senza proferire parola e la solidarietà per l’uomo si ferma qui, perlomeno quella esplicita. «Ho ricevuto messaggi - commenta Fernando, ecumenico – di odio e di sostegno». Quello del Papa sembrerebbe invece di no. «E nella Chiesa funziona così- sottolinea – ci vuole il documento».

La diocesi

Se le parole hanno un potere queste hanno adunato poco dopo un lungo corteo di ecclesiastici, chiuso dall’arcivescovo, tutti diretti verso il sacerdote. «È un momento interno alla comunità diocesana – si giustifica l’alto prelato coi giornalisti – rimando le spiegazioni a una conferenza stampa». Ma non può evitare di ripetere l’ovvio, smentendo Cornet: «Non rimane al suo posto, la sentenza del Papa è inappellabile». Soprattutto sconfessa l’assunto principale dell’ex prete. «Ha ricevuto la comunicazione nella mia convocazione – precisa –. Gli ho letto il testo del Santo Padre». Decreto che, sembra implicare, sarà firmato a breve ed è il movente della visita di prima mattina. La parrocchia di San Donato intanto ha già un sostituto, il reverendo Antonino Canu, e il sipario sembra calare su Fernando. «Non ho nulla contro Francesco, dal punto di vista morale – conclude lui – Ma non è il Papa». E lo dice impassibile, vicino a quella sacrestia dove è appesa proprio la foto di Bergoglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA