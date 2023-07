C’è il concerto jazz ma si sente la techno 

La prima a sorprendersi è stata Eliane Elias che tra un pezzo e l’altro ha usato tutta la sua ironia per sottolineare un fenomeno così atipico che nel corso della sua lunga carriera, iniziata nel ‘77 a San Paolo, in Brasile, probabilmente non le era mai capitato.

Del resto ascoltare musica jazz in riva al mare e sentire forti e chiari i bassi di un chiosco vicino che sparano musica techno è fastidioso. E infatti molti tra gli spettatori che giovedì notte nell’anfiteatro di Marina Piccola hanno assistito al concerto della pianista, cantante e compositrice brasiliana e della sua band hanno protestato. «Come è possibile organizzare un evento di questo livello e non impedire ai gestori dei chioschi vicini, per una sera, di sparare musica “a palla”», hanno osservato in tanti.

Anche perché sentire Elias non capita tutti i giorni. Vincitrice di due Grammy nel 2016 e nel 2022 per il miglior album latin jazz e due due Latin Grammy nel 2017 e nel 2022, star di livello mondiale, è arrivata a Cagliari con una super formazione che non ha deluso le attese per la straordinaria qualità. Peccato che, musica techno a parte, anche la qualità del suono abbia deluso. Vedere un’artista di quel calibro interrompere più volte l’esibizione perché sul palco non riesce a sentire la sua voce né gli strumenti dei suoi musicisti è un evento più unico che raro.

