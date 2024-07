C’è il Como, aria di campionato 

Inviato

Chatillon . Alle 17 (diretta su Radiolina in esclusiva) capiremo un po’ di più del Cagliari edizione Nicola. C’è il Como al “Brunod” di Chatillon, manto erboso perfetto, le tribune un po’ datate ma saranno piene di tifosi rossoblù e non solo, anche il Como da queste parti ha i suoi estimatori. Due squadre di Serie A con un paio di settimane di ritiro, nel caso del Cagliari a ritmi già altissimi: Nicola, per provare qualcosa che davanti a tutti non ha potuto e voluto mostrare, ieri sera ha “chiuso” lo stadio per circa mezz’ora, autorizzando poi l’ingresso degli spettatori e dei giornalisti ben oltre le 18, quando il gruppo era diviso fra esercizi individuali e la palestra. Aria di match e voglia di fare bella figura, oggi, quando vedremo una coppia difensiva formata da Dossena e Goldaniga per Fabregas, mentre Nicola proporrà il “suo” Luperto con Zappa e – forse – Wieteska centrale, nella difes a tre che fino a ieri sera è stato il suo marchio di fabbrica.

I rossoblù ieri mattina hanno lavorato divisi in due squadre, per una sfida dove la velocità di esecuzione e la rapidità degli spostamenti erano i requisiti essenziali chiesti da Nicola. Gli assenti: Lapadula per una gastroenterite (nel pomeriggio è ricomparso), Pereiro, che continua a svolgere esercizi con uno dei preparatori, Obert e Marin, che lavorano a bordo campo solo dal punto di vista fisico. Poco prima delle 11, ai circa cinquanta spettatori attentissimi, si è aggiunto un centinaio di bambini accompagnati da due guide.

Ieri sera, con l’arrivo del direttore generale Stefano Melis, la società ha fatto capire che stasera ci si aspetta di vedere i primi connotati del nuovo Cagliari, quando sarà presente anche il numero uno Tommaso Giulini. Calcio di luglio, d’accordo, ma il campionato fra tre settimane comincerà a presentare il conto. Nicola potrebbe schierare Scuffet fra i pali, della difesa abbiamo detto, poi i cinque in mezzo con Zortea, Deiola, Prati, Makoumbou e Augello, davanti Pavoletti – rigenerato – e Luvumbo. Abbiamo intravisto anche dei tentativi di giocare con due mediani e due “braccetti, col trequartista – Viola – e i due attaccanti. Piccoli, a proposito di punte, è in ascesa nonostante sia arrivato fra gli ultimi. Nel Como, che arriva da Bormio, in campo anche Reina, Belotti e Moreno. Atteso Varane, magari in tribuna.

