C’è il check point per chi sbarca 

È il primo check point di Security portuale nell’Isola, realizzato dalla Port Authority alla radice del molo di Ponente dello scalo marittimo di Porto Torres, una struttura attrezzata per i controlli di sicurezza ma che funziona anche da piccolo terminal crociere.

L’edificio, di circa 300 metri quadri, realizzato interamente con pannelli in legno, facciate rivestite con doghe in zinco-titanio e la predisposizione per l’impianto fotovoltaico, comprende una piccola sala d’attesa dotata di servizi igienici e di un’area controlli, dove, oltre alle apparecchiature di servizio sono presenti anche due uffici del personale addetto alla sicurezza.

Il fabbricato realizzato dalla società Icort Srl per un importo di circa 850 mila euro, risponde anche alla carenza di servizi ai passeggeri. Il check point di Porto Torres anticipa quello in via di completamento nel molo Sant’Agostino del porto di Cagliari e il terzo che sorgerà nel porto di Arbatax.

«Con l’inizio a pieno regime delle attività nel checkpoint, il molo di Ponente avrà finalmente uno spazio gradevole e al riparo dalle intemperie per lo svolgimento ordinato dei controlli di security– spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale – allo stesso tempo, sarà un punto per un breve ristoro per i passeggeri in partenza. L’edificio, moderno ed efficiente, sostituirà i prefabbricati finora utilizzati dal personale adibito alla sicurezza portuale, restituendo decoro al porto civico e, più in generale, ad uno scalo che ha appena inaugurato una stagione turistica che comporterà un’intensa attività per il personale della sicurezza».