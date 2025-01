C’è il certificato antincendio, il palazzetto dello sport riapre 

Vai libera all’utilizzo del palazzetto dello sport di via Beethoven. Dopo una lunga attesa è arrivato il certificato di prevenzione antincendio dei vigli del fuoco che è stato trasmesso proprio nei giorni scorsi. Così, tempo di organizzarsi, le società sportive potranno cominciare a disputare gare e allenamenti nell’impianto.

Di fatto i lavori erano finiti da tempo, così come era stato fatto anche il collaudo. A fine novembre poi una riunione con tutte le parti interessate, vigili del fuoco compresi, aveva dato il via libera. Mancava però la trasmissione del certificato e senza questo il Comune non poteva autorizzare l’ingresso degli atleti.

Adesso però tutto è stato sistemato.

Le società che si sono garantite l’utilizzo del palazzetto sono cinque: il Basket Quartu, il Quartu calcio a 5, la Ritmica 2000, i Bads Quartu e la Ferrini basket. Quest’ultima però, che dispone già di un impianto proprio, aveva rimesso le ore che le erano state assegnate per l’utilizzo nella disponibilità dell’amministrazione senza rinunciare però ad essere assegnatari. A subentrare dovrebbe essere l’Antonianum basket.

Grazie alla disponibilità del palazzetto, queste società non saranno più costrette a girovagare negli altri centri dell’hinterland e a Cagliari, come fatto finora, per disputare partite ed allenamenti. Ma sono in tante e restare ancora senza una casa come la pallavolo e il calcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA