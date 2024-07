C’è il carnevale estivo, sfilata in maschera per le strade del centro 

Maschere, musica e tanto divertimento. A Dolianova fervono i preparativi per il Carnevale estivo organizzato dalla Pro Loco. L’appuntamento è per domani con il raduno dei gruppi in maschera fissato alle 19 in Piazza Europa. All’evento saranno presenti diversi gruppi provenienti dal circondario e dal Medio Campidano. Tra questi Is Maskareddas Gomajoresas di Guamaggiore e il gruppo Masha e Orso di Soleminis.

«Questa è la prima edizione del carnevale estivo a Dolianova organizzata da noi – dice Angelo Cugia del direttivo della Pro Loco – vogliamo regalare una giornata di festa e convivialità all’intera comunità. Abbiamo avuto diverse adesioni anche dai paesi vicini. Speriamo che tutto vada bene. L’idea è di replicare la manifestazione anche il prossimo anno».

La sfilata dei gruppi in maschera sarà a tema libero. La partenza è fissata per le 20 da Piazza Europa. Il corteo colorato attraverserà le vie del centro per poi tornare nella medesima piazza. Al termine della sfilata, spazio al Dj Show di Sandro Murru con il festival della musica dance anni ’80, ’90 e 2000 per il quale sono attese a Dolianova centinaia di persone come accadde la scorsa estate. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il sindaco Ivan Piras ha firmato un’ordinanza che vieta l’introduzione di bottiglie e contenitori in vetro o lattine nelle aree pubbliche. Prevista anche la chiusura di bar e rivendite di alimenti e bevande da mezzanotte e mezzo fino alle 5 del mattino.

