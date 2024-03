C’è il bando per sfalcio e potature 

Il Comune di Lunamatrona ha affidato il servizio di sfalcio delle erbacce e delle sterpaglie, nonché la potatura degli alberi, ad un costo previsto di 20.491 euro più Iva e oneri per la sicurezza.

«Il bando – specifica il sindaco Italo Carruciu – prevede l’esecuzione di quattro interventi all’anno in periodi critici: alla fine dell’inverno, questo è quindi prossimo a partire, a giugno prima della festa del Patrono, a settembre prima della sagra del Melone all’asciutto e tra novembre e dicembre». L'obiettivo è intervenire tempestivamente al fine di prevenire l’infestazione di parassiti e il danneggiamento delle carreggiate stradali a causa delle erbacce, a tutela dell’incolumità pubblica, dell’efficienza della viabilità stradale e del decoro urbano. Con l’avvicinarsi della primavera, l’intervento è infatti indispensabile per contrastare zecche e altri parassiti, e per limitare la presenza di inneschi nei mesi più caldi dovuti all’erba secca. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA