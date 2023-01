C’è Gunter per la difesa Stand by a centrocampo Attacco, Inglese in pole?  

Più complicata la questione attaccante, con Bonato che cerca un'alternativa a Pavoletti e Lapadula. L'identikit è presto fatto: prima punta, forte fisicamente, giovane. In calo le quotazioni del milanista Lazetic, potrebbe esser preso in considerazione Inglese (nonostante i suoi 31 anni), chiuso al Parma dove quest'anno ha totalizzato 16 presenze (con 4 reti), ma non si scarta la pista estera.

Ultimi giorni per regalare a Ranieri un difensore centrale di esperienza e tutte le strade portano al tedesco del Verona Koray Gunter. Il giocatore sarebbe pronto a scendere in B e anche il Verona sembra disponibile a discutere su quella che è la proposta del Cagliari, un prestito oneroso (circa 300 mila euro) con riscatto condizionato alla promozione in A per altri 3 milioni. Le parti continuano a discutere, anche perché il ds Bonato prova a inserire nell'affare il centrocampista camerunense Martin Hongla, che però, da parte sua, vuole prima valutare la possibilità di restare in Serie A o trasferirsi all'estero. Se Gunter sembra aver spazzato via ogni altra concorrenza, per il centrocampo restano in piedi le ipotesi Adopo (Torino) e Vieira (Sampdoria). Ma in questo caso, il Cagliari non ha fretta, anche perché lì in mezzo si rischia di creare un eccessivo affollamento.

C'è la Spal alle porte, ma in casa Cagliari non si perde di vista il calciomercato, che chiuderà i battenti il prossimo 31 gennaio. «Un terno al lotto per tutte le squadre del mondo», ha glissato Ranieri. Che però ha indicato al ds Bonato le sue priorità, con attenzione principale a difesa e attacco. E si cerca anche un mediano che possa dare forza fisica al centrocampo, senza dimenticare le uscite, con Viola che ormai sembra sempre più vicino al ritorno alla Reggina.

Tutto su Gunter

In uscita

Caccia ai rinforzi, ma il ds rossoblù deve anche piazzare quei giocatori che non fanno parte dei piani di Ranieri. A partire da Viola, che ieri è tornato parzialmente in gruppo, ma che resta con le valigie pronte. La Reggina aspetta solo il via libera per riportarlo a casa. Sfumata l'ipotesi di uno scambio con Santander, che non interessa al Cagliari, Viola è comunque destinato a rinforzare la rosa di Inzaghi. Si cerca una sistemazione anche per Goldaniga (che piace ancora a Cremonese e Genoa) e Millico, mentre l'arrivo di una punta potrebbe far uscire Falco, diretto alla Stella Rossa, con una risoluzione anticipata del prestito. Infine, chiuso il capitolo relativo all'ennesimo ritorno in Sardegna di Nainggolan, col belga che firma per la Spal.

Dal campo

E a proposito di Spal, oggi è in programma la rifinitura in vista della sfida con i ferraresi. Ieri ancora in personalizzato Pavoletti e Goldaniga, cui si è aggiunto Di Pardo, ma i tre saranno costretti ancora a stare ai box.



