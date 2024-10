C’è già l’altolà dei comitati: «Se snobberete la legge agiremo di conseguenza» 

Le 210.729 raccolte hanno un forte significato politico. I comitati lo sanno e per questo premono affinché la Legge di Pratobello sia discussa subito in Consiglio regionale. È l’appello che lanciano ai gruppi politici e al presidente dell’assemblea, Piero Comandini, ai quali non è stato chiesto formalmente un incontro: «Ma noi oggi saremo in via Roma e non come passanti». Parole che risuonano meno festose dell’atmosfera di attesa che si respira in tutta l’Isola: gli attivisti stanno facendo in modo di riempire gli ultimi autobus anche se molti, soprattutto dalle località più distanti dal capoluogo, partiranno con mezzi propri.

Nuova fase

Ma è solo l’inizio: «Con la consegna delle firme alla segreteria del Consiglio regionale si apre una nuova fase della mobilitazione», dice Luigi Pisci, del Comitato Sarcidano. «Ripetiamo soprattutto per chi non l’avesse ancora sentito: oltre 210mila sottoscrizioni rappresentano una volontà di popolo che non può essere ignorata. Per questo, non tollereremo meline o giochi di Palazzo: la proposta di legge che combatte l’eolico e il fotovoltaico da oggi è lì, a disposizione per la discussione, pronta all’uso». E se la Pratobello 24 dovesse essere “snobbata” dalla politica?

Conseguenze

Ci sarebbero delle conseguenze: «Chi crede che la mobilitazione sia finita qui sbaglia di grosso», prosegue Pisci. «Se la Pratobello 24 non dovesse essere accolta, sapremo come agire». I rappresentanti dei comitati oggi dovrebbero incontrare Comandini e i capigruppo proprio per ribadire la piattaforma delle rivendicazioni. Nei giorni scorsi, tutta l’opposizione di centrodestra si è mostrata favorevole alla richiesta della discussione con la procedura d’urgenza, la cosiddetta 102 prevista dal regolamento dell’Aula. Bocche cucite invece dalla maggioranza, intenta a portare avanti il ddl sulle aree idonee approvato dalla Giunta. Anche se, proprio dal presidente Comandini, nei momenti più caldi della protesta erano arrivati segnali di apertura.

Il traffico

Nell’attesa di capire la piega che prenderà la mobilitazione, Cagliari si appresta ad accogliere i manifestanti non senza preoccupazione per gli inconvenienti legati soprattutto alla viabilità. Giambattista Marotto, comandante della Polizia municipale, conferma che gli autobus in arrivo potranno sostare nei parcheggi dello stadio e che, sempre al Sant’Elia, ma anche nello spiazzo della Fiera, potrà sostare chi arriva con mezzo proprio. Non sono previste chiusure di strade ma, attorno al Palazzo del Consiglio, sono stati istituiti diversi divieti di sosta. L’allerta, per la Polizia municipale, terminerà alle 17.

Pranzo solidale

Anche se i manifestanti, a quell’ora, dovrebbero aver già lasciato Cagliari. Una parte parteciperà a Selargius, nella vecchia stazione oltre la 554, al pranzo al sacco solidale nei confronti dei gruppi contro il Tyrrhenian Link. Seguirà l’iniziativa “Un albero per ogni firma”: prevede la messa a dimora di una pianta per ogni sottoscrizione della Pratobello raccolta.

