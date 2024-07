C’è Gaetano nel mirino 

L'assalto a Gianluca Gaetano, ma anche la necessità di sfoltire una rosa che rischia di diventare ingestibile per Davide Nicola. Il mercato del Cagliari diventa sempre più chiaro dopo una settimana di lavoro in Valle d'Aosta.

O quasi. Perché tutti i rossoblù hanno un prezzo. Resistenze solo per Luvumbo e Prati, per i quali sono stati rigettati tutti gli assalti con richieste altissime (almeno 20 e 16 milioni). Per tutti gli altri, nessuna barricata. Soprattutto per quei giocatori come Marin, Pereiro e Lapadula, con ingaggi elevati. Anche se per l'uruguaiano, che da qualche giorno si allena in disparte, sembra chiuso ogni discorso anche dal punto di vista tecnico. Intanto, dopo Catena (alla Virtus Verona), ai saluti anche Kourfalidis, che ha lasciato il ritiro per trasferirsi a Cosenza a titolo definitivo, col diritto di riacquisto.

L'assalto

Il Cagliari continua il dialogo incessante col Napoli per Gaetano. Un pressing dove conta soprattutto aver pazienza. La richiesta di De Laurentiis (non meno di 10 milioni) è altissima e il casa rossoblù si cercano gli incastri giusti per arrivare a dama. Si passa dal prestito con diritto di riscatto obbligatorio a una maxi operazione che coinvolgerebbe anche il Bari, dove verrebbero spediti Radunovic, Pereiro e, magari, anche Veroli, su cui resta vivo anche l'interesse della Sampdoria.

Affare Lapadula

L'amichevole di domani contro il Catanzaro vedrà l'esordio dei nazionali Obert, Marin e Lapadula. E per tutti e tre sarà un esame sotto lo sguardo vigile di Nicola. Obert al momento parte come rincalzo di Luperto, mentre Marin darebbe qualità a un centrocampo carico soprattutto di quantità. Per l'attaccante italo-peruviano ci sono da fare valutazioni tecniche ed economiche. E davanti a proposte interessanti per tutti magari dalla cadetteria, Lapadula potrebbe fare le valigie. E il Cagliari dovrebbe cercare una punta, con i soliti nomi nel mirino, da Nzola a Okereke.