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Videolina.
26 luglio 2026 alle 00:56

C’è Francesco Abate a “La Voce Sarda” 

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Francesco Abate, giornalista e scrittore, ripercorre in questa puntata de “La Voce Sarda” la sua carriera dagli esordi a 14 anni quando faceva il dj, alla nascita del pioniere festival Rock Area a Tonara, fino ai giorni nostri. Quaranta anni di musica in Sardegna che ha visto l’arrivo del punk, l’affermarsi delle rock band, la nascita dei grandi Festival internazionali. Un movimento che partiva dal basso, dalla grande passione di ragazze e ragazzi non ancora schiave/i del marketing e del denaro. Alle 21 su Videolina.

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