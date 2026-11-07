C’è Francesca Floris a Palazzo Regio 

Si avvia alla conclusione l’edizione autunnale della rassegna “Concerti a Palazzo Regio, organizzata dall’Associazione Ennio Porrino di Elmas sotto la direzione artistica del maestro Ignazio Perra. Questa sera alle 19, nella Sala Consiglio del Palazzo Regio, sarà la chitarrista Francesca Floris a firmare l’ultimo appuntamento in cartellone.

La rassegna ha riportato la musica nel cuore della città, in uno dei suoi luoghi simbolo. Una scelta non casuale: suonare nella Sala Consiglio significa mettere il suono in dialogo con la storia e con la memoria del luogo.

Il recital per chitarra sola di Francesca Floris è l’appuntamento conclusivo della rassegna. Uno strumento capace di passare dall'intimità del canto alla ricchezza polifonica, dalle sfumature più delicate al virtuosismo, e un'interprete chiamata a raccogliere in un solo programma il senso dell'intero cartellone. «Ho voluto un finale raccolto, quasi confidenziale, che porti il pubblico nell'anima più profonda delle sei corde», spiega Perra. «Ed è significativo che a chiudere sia una giovane musicista della nostra terra: è la conferma che l’Isola esprime talenti capaci di confrontarsi con il grande repertorio».

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