SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il concerto a Cagliari
08 novembre 2026 alle 00:21

C’è Francesca Floris a Palazzo Regio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si avvia alla conclusione l’edizione autunnale della rassegna “Concerti a Palazzo Regio, organizzata dall’Associazione Ennio Porrino di Elmas sotto la direzione artistica del maestro Ignazio Perra. Questa sera alle 19, nella Sala Consiglio del Palazzo Regio, sarà la chitarrista Francesca Floris a firmare l’ultimo appuntamento in cartellone.

La rassegna ha riportato la musica nel cuore della città, in uno dei suoi luoghi simbolo. Una scelta non casuale: suonare nella Sala Consiglio significa mettere il suono in dialogo con la storia e con la memoria del luogo.

Il recital per chitarra sola di Francesca Floris è l’appuntamento conclusivo della rassegna. Uno strumento capace di passare dall'intimità del canto alla ricchezza polifonica, dalle sfumature più delicate al virtuosismo, e un'interprete chiamata a raccogliere in un solo programma il senso dell'intero cartellone. «Ho voluto un finale raccolto, quasi confidenziale, che porti il pubblico nell'anima più profonda delle sei corde», spiega Perra. «Ed è significativo che a chiudere sia una giovane musicista della nostra terra: è la conferma che l’Isola esprime talenti capaci di confrontarsi con il grande repertorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la vittoria che serviva

Adopo abbatte il Frosinone (1-0) nel ricordo di Gigi Riva 
l Nello sport
Il focus

Olbia attende da 13 anni il piano anti alluvione

Il tormentato iter verso la conclusione: due canali scolmatori devieranno l’acqua 
Tania Careddu
L’alleanza

Progressisti, Zedda non si candida

Ghirra in campo alle Politiche. «La Giunta? Serve più vigore su sanità e trasporti» 
Massimiliano Rais
Intervista

«Pensavo più a una torta» In Cina un francobollo per i 70 anni di Diliberto

L’omaggio della Repubblica popolare  al giurista cagliaritano con cattedra a Wuhan 
Celestino Tabasso
bilancio

Gasolio, da oggi si rischiano rincari

Non rinnovato il taglio delle accise. Manovra, Cisl e banche all’attacco 
Guerra ibrida

I dati sensibili di Tajani nel dark web

Sospetti sui cyberpirati russi, l’ambasciata smentisce, Meloni preoccupata 
Violenza

Sfregia la compagna a coltellate

Prima aveva tentato di aggredire il figlio della donna: arrestato 