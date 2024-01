C’è Franca Masu nella sua Alghero 

Chiusura in grande stile per il mese di eventi del Cap d'Any. Il sipario sul programma degli eventi musicali al Teatro Civico di Alghero cala su Franca Masu e sul suo progetto “Lo Scialle, storie di vita e di fado”. Domenica doppio appuntamento (alle 18.30 e 21.00) per il concerto dedicato alla grande Amàlia Rodrigues, a 25 anni dalla sua scomparsa: la cantante algherese porta in scena un nuovo testo scritto dal poeta Antonio Coronzu per la regia di Emiliano Di Nolfo e con scenografia curata da Marco Velli. Un nuovo ruolo per l’artista, un monologo ispirato da autentici ricordi di vita dell’autore del testo, dove si intrecciano l’amore per l’arte, la passione per la musica napoletana, quella portoghese e la poesia. Non solo musica. Sempre domenica, ma alle 18.00, ci sarà l'evento di chiusura della mostra dedicata a Gavino Sanna “Una vita”. Il finissage della mostra sarà l’opportunità per poter omaggiare ancora una volta l’artista.