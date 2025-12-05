C’è Fedez ma gli hotel sono già pieni 

Oristano entra nel clima di Capodanno con un misto di curiosità e fiducia. L’annuncio ufficiale di Fedez come protagonista del concerto sotto la torre di Mariano II è arrivato solo ieri, dopo settimane di voci, e se da un lato non ha provocato l’esplosione di prenotazioni che qualcuno sperava, dall’altro le strutture ricettive guardano la situazione con il bicchiere mezzo pieno. Il movimento in realtà c’è già stato, e il fine anno prometteva comunque numeri importanti anche prima dell’annuncio di Fedez.

Online

Sul portale di prenotazioni online più cliccato, Booking.com, restano meno di cinquanta strutture disponibili, con una media di circa 70 euro per le notti del 30 e del 31. A dominare sono B&B e affittacamere, le soluzioni preferite dal pubblico che punta alla festa in piazza Roma.

Hotel pieni

Gli alberghi, invece, proseguono con la formula più classica: cenone, intrattenimento e qualche dettaglio in più che spinge gli ospiti a prenotare con anticipo. E infatti in diversi casi i posti letto sono già finiti.

«Per il cenone all’hotel Gran Torre c’è ancora qualche disponibilità – racconta Paolo Pradelli, che gestisce anche l’hotel Duomo nel centro storico di Oristano e il Lido Beach nella borgata marina – ma le camere sono tutte sold out da giorni». Gran parte degli arrivi rientra nel “turismo di prossimità”: persone che scelgono Oristano per passare l’ultimo dell’anno in un ambiente festoso ma senza i grandi caos metropolitani. «Il concerto è un valore aggiunto ma non è ciò che muove davvero il mercato, anche perché le alternative negli altri centri isolani sono molto valide. Per agevolare i nostri ospiti abbiamo previsto anche una navetta che collega le varie strutture», precisa Pradelli.

«Anticipare i tempi»

Stesso scenario nei due hotel Mistral, dove la prudenza lascia spazio a un filo di ottimismo. «La presenza di Fedez potrà attirare soprattutto i più giovani – osserva Rossella Sanna – ma al momento non vediamo cambiamenti significativi rispetto allo scorso anno. È probabile però che qualcosa si smuova nei prossimi giorni: come al solito molte prenotazioni arriveranno last minute. Però bisogna dirlo: se davvero si vuole puntare su un pubblico che arriva da fuori per il concerto, bisogna muoversi con maggiore anticipo; non si può pretendere di richiamare turisti annunciando l’artista a dicembre inoltrato». Un concetto chiaro: il nome forte funziona, ma solo se inserito in una strategia che dia tempo alle persone di organizzarsi.

La spinta

Al Palace Hotel la fiducia è ancora più marcata. «Un nome famoso come quello di Fedez dà comunque una spinta – spiegano dalla reception – e qualche stanza è ancora disponibile. Dopo il cenone i nostri ospiti possono sempre concedersi una passeggiata fino alla torre di Mariano II per salutare l’anno che finisce».

Alla fine, Oristano si prepara a un Capodanno vivace, spinto più dalle abitudini dei suoi visitatori affezionati che dal peso mediatico del rapper milanese. Il concerto intercetterà soprattutto i giovanissimi, pronti ad animare piazza Roma fino a tarda notte. Un Capodanno che attrae, ma senza eccessi, con il concerto di Fedez come scintilla in più dentro un movimento turistico che, in realtà, era già partito da sé.

